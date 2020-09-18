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Teknoloji
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

LG Velvet Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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LG Velvet Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı
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LG'nin yeni akıllı telefonlarından LG Velvet, Türkiye'de kullanıcılara sunuldu. Peki ürün, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

LG Velvet, 48MP ana kamerasından, diğer yüksek kaliteli lenslerden fayda sağlayan LG Creator’s Kit adı verilen bir dizi gelişmiş görüntüleme çözümü sunuyor. Timelapse Kontrolü, kullanıcıların videolarının tam olarak ne kadar hızlı görünmesini istediklerinin ayarlamasını sağlıyor. ASMR Kayıt ise, en ince sesleri tüm ayrıntılarıyla yakalamak için iki yüksek hassasiyetli mikrofon kullanıyor.

6.8 inç ekran büyüklüğüyle gelen LG Velvet, 2460x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan ürün, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 2 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

4300 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen ve Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan LG Velvet, yaklaşık 180 gram ağırlığa sahip. 4.5G desteğine de sahip olan telefon, Bluetooth 5.1, NFC teknolojilerini desteklerken, arabirim olarak da USB Type-C'yi kullanıyor.

Gelelim telefonun kameralarına... 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen telefonun ana kamerasına 8 MP geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 16 MP kamera yer alıyor.

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