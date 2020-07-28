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Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

LG Velvet 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
LG Velvet 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Bir süredir telefon pazarında sessizliğini koruyan LG, yeni bir akıllı telefonun duyurusunu yaptı. İşte karşınızda LG Velvet 4G...

Akıllı telefon pazarını kızıştıracak bir hamle LG'den geldi. Şirket, sürpriz bir hamleyle yeni akıllı telefonu LG Velvet 4G'yi tanıttı. Tasarım olarak LG Velvet 5G ile birebir aynı olan ürün, Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden gücünü alıyor.

6.8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, Full HD+ ekran çözünürlüğü sunuyor. U çentik tasarıma sahip olan LG Velvet 4G'nin arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama hafızasına sahip olan ürün, 4300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alacak. 25W hızlı şarj deseğine sahip olması beklenen telefon, dayanıklık söz konusu olduğunda rakiplerini zorlayacak bir ürün; zira askeri standartlarda dayanıklı bir yapıda üretilmiş.

LG Velvet 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

5G yerine 4G teknolojisini kullanmasından dolayı diğer modelden biraz daha uygun bir fiyatla gelen LG Velvet 4G'nin fiyat etiketi 499 euro olarak belirlendi.

Cihazın ilerleyen haftalarda Avrupa genelinde satışa sunulması bekleniyor. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Gmail'de depolama kapasitesi nasıl yükseltilir ?Gmail kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan 15 GB'lık depolama alanı yeterli gelmediğinde toplam kapasiteyi artırabiliyoruz. Peki ama nasıl ?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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