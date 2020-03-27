LG ve Samsung, koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapattı

Samsung SDI birime ait olan ABD'deki bir fabrikanın kapıları kapatıldı. Koronavirüs salgınının sona ermesiyle birlikte tekrar açılması beklenen fabrikada elektrikli araçlar için batarya üretimi yapılıyordu. Samsung'un bu kararı almasında, tesiste çalışanların can güvenliği önemli bir rol oynadı.

Ancak bu konuda Samsung yalnız değil. Güney Koreli bir diğer üretici olan LG Chem de koronavirüs nedeniyle tesis kapatma kararı aldı. ABD'nin Michigan eyaletinde kapatılan iki fabrika da geçici olarak kapılarına kilit vurdu. LG'nin üretimini durdurduğu fabrikada Renault, Volkswagen, General Motors ve Hyundai Motor gibi araç üreticilerine batarya tedarik ettiği öğrenildi.

Şirketlerin fabrikalardaki üretimi durdurmasında bir diğer etken ise Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın eyalet genelinde 'evde kalın' çağrısı oldu. 13 Nisan tarihine kadar kapalı olması beklenen fabrikaların durumu, o tarihte tekrar konuşulacak ve süre uzatılabilecek.

Michigan'da bugüne kadar 1300 koronavirüs vakası görüldü.



