LG TONE Free kablosuz kulak içi kulaklık satışa sunuldu

Kulaklıklar, Digital Signal Processing tarafından desteklenen HSP (Kulaklık Mekansal İşleme) teknolojisinin ekstra bir boyutuna sahip. Meridian, LG'nin üstün ses sağlamada uzun süredir devam eden iş ortağı olarak da tanınıyor. DSP, gerçek hoparlörleri dinleme deneyimini simüle eden gerçekçi sesi yeniden yaratma iddiasında. Ürün, aynı zamanda net vokaller sunuyor.

Her iki TONE Free modeli, Meridian tarafından geliştirilen ve her mod ile uyarlanmış bir dinleme deneyimi sunmak için dört ön ayar sunan özelleştirilmiş EQ ses ayarlarına sahip: vokal performanslarına daha fazla netlik için Tiz Boost ve daha geniş alan hissi için Bass Boost. Rahatça takılan kulaklık uçları tarafından sağlanan gürültü yalıtımı, rahatsız edici dış gürültüyü engelliyor, Ortam Sesi Modu ise, kullanıcıların bir düğmeye basarak etraflarında neler olduğunu duymasını sağlıyor.

Ürün, korunaklı saklama, şarj ve hijyen için LG'nin UVnano şarj kutusu ile birlikte satılıyor. Yapılan çalışmalar, kulak içi kulaklıkların mutfak kesme tahtasından daha fazla bakteri barındırabildiğini ve potansiyel kulak enfeksiyonlarına yol açtığını gösteriyor. Dahili ultraviyole ışığı kullanan LG’nin ince şarj kutusu, E. coli ve S. aureus'nin yüzde 99,9'unu toksik olmayan, hipoalerjenik silikon kulak jelinden ve iç bölümünden temizleyerek dinleyicilerin kulaklarının daha hijyenik olmasını sağlıyor. Kompakt şarj kutusu, beş dakikalık şarjdan sonra bir saate kadar kullanım süresi sunuyor. Her iki model de, tam şarjlıyken 6 saatlik kullanım süresi sağlıyor. UVnano şarj kutusu ise, 3 tam şarj sağlayarak bu süreyi 18 saate kadar çıkartıyor. Yeni LG TONE Free’nin her iki modeli de, egzersiz yaparken sıçrayan suya, yağmura ve terlemeye karşı koruma sağlamak için IPX4 dereceli dayanıklılığa sahip. Google Assistant veya Siri'ye kolay ses erişimi için Sesli Komut özelliğini de barındıran her kulaklıkta bulunan sezgisel dokunmatik komutlar, dinleyicinin telefona ulaşmadan ses seviyesini değiştirmesini, çalan müziği duraklatmasını, atlamasını ve kontrol etmesini sağlıyor.

Her iki LG TONE Free modeli de, önümüzdeki aylardan başlayarak önce Avrupa ve Amerika pazarlarında satışa çıkacak, ardından diğer bölgelerde piyasaya sürülecek.

Temel Özellikler

Kulaklık Boyutu:16.1 x 32.77 x 25.0mm



Şarj Kutusu Boyutu: 54.6 x 54.6 x 27.5mm

Pil KapasitesiKulaklık: 55mAh x 2

Kutu: 390mAh

Hızlı Şarj Süresi:Her 1 saat için 5 dakika

Pil Ömrü:Konuşma: 5 saat

Oyun: 6 saat

Kulaklık + Kutu: 18 saat

Bağlantı: Bluetooth 5.0 (Tekli eşleşme)

Speaker: 2 Layered Dynamic

Mikrofon: 2 çıkış

Uyumluluk: Android / iOS

Bluetooth Audio Codec: SBC / AAC