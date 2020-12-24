LG televizyonlara Facebook Watch uygulaması geldi

LG Electronics, Facebook Watch'un yayında olduğu tüm ülkelerde 2014-2020 arasında üretilen tüm webOS Smart TV'lerinde Facebook Watch TV uygulama desteğinin başladığını açıkladı. Uygulamanın gelişiyle birlikte LG TV kullanıcıları artık videoları Facebook'taki ilgi alanlarına ve sosyal bağlantılarına göre izleyebilecek.



2018'de küresel olarak piyasaya sürülen Facebook Watch, ayda 1,25 milyardan fazla izleyiciyi çekiyor. Facebook Watch TV uygulaması, bu kapsamda kullanım alanını gün geçtikçe genişletirken, son olarak LG televizyonlara da geldi.



Kullanıcılar, takip ettikleri sayfalar veya konular ile ilgili videoların yanı sıra Facebook arkadaşlarının etkileşimde bulunduğu içeriklere dayalı önerileri de görebilecekler.



