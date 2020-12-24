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Teknoloji
Haber Giriş: 24.12.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

LG televizyonlara Facebook Watch uygulaması geldi

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LG televizyonlara Facebook Watch uygulaması geldi
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LG, Facebook Watch uygulamasının akıllı televizyon modellerine geldiğini duyurdu.

LG Electronics, Facebook Watch'un yayında olduğu tüm ülkelerde 2014-2020 arasında üretilen tüm webOS Smart TV'lerinde Facebook Watch TV uygulama desteğinin başladığını açıkladı. Uygulamanın gelişiyle birlikte LG TV kullanıcıları artık videoları Facebook'taki ilgi alanlarına ve sosyal bağlantılarına göre izleyebilecek.

2018'de küresel olarak piyasaya sürülen Facebook Watch, ayda 1,25 milyardan fazla izleyiciyi çekiyor. Facebook Watch TV uygulaması, bu kapsamda kullanım alanını gün geçtikçe genişletirken, son olarak LG televizyonlara da geldi.

Kullanıcılar, takip ettikleri sayfalar veya konular ile ilgili videoların yanı sıra Facebook arkadaşlarının etkileşimde bulunduğu içeriklere dayalı önerileri de görebilecekler.  

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