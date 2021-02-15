LG NanoCell 43" Nano79 Serisi 4K UHD Smart TV incelemesi

Öncelikle Nanocell TV'nin teknolojisinden biraz bahsedelim. LG’nin yeni nesil TV serisinde gördüğümüz NanoCell TV, görüntü kalitesi, saf ve canlı renkler, geniş izleme açısı ve minimum çerçeveli bir tasarım sunuyor. İzleyiciler, NanoCell TV’lerin IPS ekranları sayesinde, görüş açısı ayırt etmeden, evdeki her koltuktan görüş açışına, canlı renk ve görüntü kalitesine sahip olabiliyor.



NanoCell TV’ler donuk renkleri filtrelemek ve saflığı artırmak için temizleyici olarak çalışan nanopartiküller sayesinde saf renk üretiyor. NanoCell TV, bir milyardan fazla rengi destekleyerek daha fazla titreşim ve netlik sunuyor. Ayrıca, LG NanoCell TV’lerde, daha derin siyah tonlarını, daha ayrıntılı görüntülemek amacıyla, ayrı ayrı Nano Siyah kontrol üniteleri bulunuyor. Tam sıra karartma özelliği ile kontrast korunuyor, ışık sızması en aza indiriliyor. Böylelikle en karanlık sahnelerde bile ideal görüntü sunuluyor.



43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 3840x2160 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 16:9 görüntü formatıyla gelen ve 4K Ultra HD desteğini arkasına alan cihaz, aynı zamanda üzerinde HDMI ve USB yuvaları da bulunduruyor. webOS işletim sistemini kullanan televizyonda Wi-Fi desteği de mevcut.



webOS, kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. webOS işletim sistemine sahip bir Smart TV ile beraber internet bağlantısına sahipseniz çeşitli tarayıcıları kullanarak internette gezinebilirken, yüklü pek çok uygulamayı da ek bir cihaza ihtiyaç duymadan yükleyip kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan TV'de sorun yaşamadığımızı da söyleyelim.

4K çözünürlük ve NanoCell teknolojisi bir araya geldiğinde daha parlak ve daha net bir görsel deneyim ortaya çıkarken, Dört çekirdekli 4K işlemciye sahip NanoCell TV, paraziti de yok ediyor. Bu sayede daha dinamik renk ve kontrast oluşturuluyor. Düşük çözünürlüklü görüntülerin ölçeği büyütülürken 4K kalitesinde görüntülere yakın olacak şekilde yeniden oluşturuluyor.



Üründe HDR 10 desteği de yer alıyor. LG NanoCell, HLG ve HDR 10 HDR desteği ile daha canlı renkler, daha yüksek kontrast ve karanlık sahnelerde daha fazla detay sağlıyor. Özellikle film ya da dizi izlerken ya da bir oyun oynarken bu farkı görebiliyorsunuz.

LG NanoCell TV'ler, sıradan LED TV'lerden daha düşük giriş gecikmesine sahip. Bu da özellikle oyuncular için önemli bir durum ve akıcı bir oyun deneyimi söz konusu.

Cihaz, ses performansında da iyi denebilir. Bu noktada Bluetooth Surround uyumlu yapısının da altını çizmek gerekiyor. İki adet uyumlu Bluetooth hoparlörü bağlayarak surround ses efektine sahip olabiliyorsunuz.



Diğer yandan yeni nesil TV'ler artık daha akıllı ve yapay zeka teknolojisini de kullanıyor. LG NanoCell 43" Nano79 Serisi 4K UHD Smart TV de bu desteğe sahip. Hareket sensörüne sahip olan bir Sihirli Kumanda ile gelen ürün, yapay zekâ ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonuna sahip. Çeşitli denemelerimizde Türkçe dilde verilen komutları rahatça algılayabildiğini gördük. Ancak sözcüklerin tane tane söylenmesi gerekiyor. Örneğin YouTube'a girdiniz ve bir video izleyeceksiniz. İzleyeceğiniz videonun aramasını sesli yapabilirsiniz ve tuşlama derdinden böylece kurtulmuş olursunuz.