LG koronavirüse karşı akıllı maske geliştiriyor

Aylardır dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının etkileri sürüyor; vatandaşlar ise kendilerini ve diğer insanları maske takarak koruyorlar. Teknoloji şirketleri de maske üretimi konusunda destek olurken, maskeyi teknolojiyle buluşturan şirketler de bulunuyor. Bu üreticilerden biri de LG.

Şirket, LG PuriCare adını verdiği özel bir maske üzerinde çalışıyor. Şirket, bu maskeyi geliştirirken beyaz eşya sektöründeki deneyiminden yararlanıyor. Bu maske için mini fandan solunum sensörüne ve hava temizliyiciye kadar gereken parçaları geliştiren şirket, bu maskede iki adet H13 HEPA filtreye yer veriyor.

Maskede bulunan solunum sensörü vatandaşın nefesini nasıl alıp verdiğini analiz ediyor; sonrasında çift fanı buradaki analiz sonucuna göre çalıştırıyor. Fan 3 farklı hız modu altında çalışıyor. Vatandai nefes alırken hızlanıyor, nefes verirken de yavaşlıyor. Bu da haliyle daha verimli bir nefes döngüsü yaratıyor.

LG PuriCare isimli bu elektronik maske, kullanıcının tam olarak yüzüne oturduğundan, sızıntı durumu da söz konusu olmuyor. Üzerinde 820 mAh kapasiteli batarya yer alan ve enerjisini bu pilden alan ürün, 8 saate kadar batarya ömrü sunuyor.

Maske aynı zamanda UV-LED ışıklara sahip ve zararlı olabilecek bakterilere geçit vermiyor, yok ediyor.



