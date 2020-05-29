LG K61 Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri

Henüz fiyatı açıklanmasa da uygun fiyatla geleceği düşünülen LG K61, ana kamerası ile birlikte geniş açılı lens, derinlik sensörü ve makro lens olmak üzere dört arka kamera bulunduruyor. LG K61’in 48 MP’lik mega lensi, bugüne kadar LG akıllı telefonlarda bulunan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine de sahip. Süper keskin 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision, sinematik ekran sunan LG K61, daha ince çerçevelerle donatılmış durumda.

DTS: X 3D Surround Ses, Google Assistant düğmesi, Google Lens, parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve MIL-STD-810G standardında dayanıklılık ise, LG K61’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.

Temel Özellikler: