LG K61 Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri
Akıllı telefon pazarında bir süredir sessizliğini koruyan LG, yeni akıllı telefonunu Türkiye'ye getiriyor. LG’nin 48 MP’lik gelişmiş kamerasının yanı sıra, multimedya fonksiyonlarıyla dikkat çeken telefonu LG K61, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında satışa çıkıyor.
Henüz fiyatı açıklanmasa da uygun fiyatla geleceği düşünülen LG K61, ana kamerası ile birlikte geniş açılı lens, derinlik sensörü ve makro lens olmak üzere dört arka kamera bulunduruyor. LG K61’in 48 MP’lik mega lensi, bugüne kadar LG akıllı telefonlarda bulunan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine de sahip. Süper keskin 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision, sinematik ekran sunan LG K61, daha ince çerçevelerle donatılmış durumda.
DTS: X 3D Surround Ses, Google Assistant düğmesi, Google Lens, parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve MIL-STD-810G standardında dayanıklılık ise, LG K61’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Temel Özellikler:
- Çip: 2.3 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display
- Hafıza: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
- Kamera:
- Arka: 48MP Standart Kamera / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 5MP Derinlik Sensörü
- Ön: 16MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Beyaz
- Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası
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