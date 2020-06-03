LG K41s Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. K41s, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında Türk tüketicilerle buluşuyor.

Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlandı.

LG K41s, 7.1 ses deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile geliyor.

Temel Özellikler:

LG K41s