LG K41s Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri
LG’nin 2020 K Serisi’nde yer alan, dörtlü arka kamerası ve multimedya özellikleri ile öne çıkan LG K41s, Temmuz ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunuluyor.
LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. K41s, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında Türk tüketicilerle buluşuyor.
Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlandı.
LG K41s, 7.1 ses deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile geliyor.
Temel Özellikler:
LG K41s
- Çip: 2.0 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.55-inch 20:9 HD+ FullVision Ekran
- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB`e kadar)
- Kamera:
- Arka: 13MP Standart Kamera / 5MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 2MP Derinlik Sensör
- Ön: 8MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Siyah
- Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu / MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası
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