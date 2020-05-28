LG, Hedera’nın Yönetim Kurulu’na katıldı

LG, Boeing, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, Magalu, Nomura, Swirlds, Swisscom Blockchain, Tata Communications, University College London (UCL) ve Wipro’dan sonra konseyin 14. üyesi oldu. Hedera Yönetim Kurulu’na katılan tek ev aletleri üreticisi olan LG, public ledger teknolojisinin kesintisiz işlemler sağlayarak tüketicilere ve tedarik zinciri ortaklarına nasıl fayda sağlayabileceğini belirlemek için Hedera ve Kurulun diğer üyeleri ile birlikte çalışacak.

Hedera Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri, Hedera Hash-grafik genel ağında sistemi yönetecek ve Hedera’nın yol haritasını ve platformun kod tabanındaki güncellemeleri onaylamaktan sorumlu olacak. Üyeler aynı zamanda kurulun merkeziyetçi yapıdan uzak olmasını ve çeşitliliğini sağlayacak.

Hedera Hashgraph'ın CEO'su ve kurucu ortağı Mance Harmon işbirliği ile ilgili; “Endüstri lideri LG'yi Hedera Yönetim Kurulu’na davet etmekten heyecan duyuyoruz. LG, yıllardır dünya çapındaki tüketicilerinin ve iş ortaklarının yaşamlarını iyileştirmek adına yeni teknolojiler geliştiriyor. Public ledger teknolojisinin müşteri tabanına fayda sağlayacak birçok potansiyel yolu araştırmak için LG ve ekosistemleri ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

LG Electronics kıdemli başkan yardımcısı Cho Taeg-il ise; “Public ledger teknolojisi, müşteri değerini artırma potansiyeline sahip olmanın yanı sıra, farklı sektörlerdeki işletmelerin, bu teknolojinin sağladığı güven, güvenlik ve hızdan yararlanan yeni hizmetler sunmalarına izin veriyor. Hedera Yönetim Kurulu’nun bir parçası olmayı ve işletmelere, tüketicilere fayda sağlamak için public ledger teknolojisi uygulamasını daha da geliştirmek amacıyla çok çeşitli sektörlerdeki diğer önde gelen kuruluşlarla işbirliği yapabileceğimiz fırsatları bekliyoruz” şeklinde konuştu.