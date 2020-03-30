LG, G serisi telefonların üretimini durduruyor

LG, 8 yıldır G serisi telefonları kullanıcılarıyla buluşturuyor. Özellikle de LG G2 ile kullanıcıların beğenisini kazanan ve uygun fiyatına karşın yüksek performansta sorun yaratmayan bir telefon olarak akıllara kazınan LG, sonraki modellerde ise bu başarısını sürdüremedi. G serisine her yeni model geldiğinde farklı sorunları da beraberinde getirdi ve kullanıcıların tercihi olmamaya başladı.

2012 yılında Optimus G ile seriye başlayan şirket, 8 yıl sonra ise bu serinin üretimini durdurmaya karar verdi. Peki şimdi ne olacak? LG telefon pazarından tamamen çekiliyor mu?

Elbette hayır. LG, her ne kadar telefon pazarında eski günlerini arayan bir şirket olsa da, pazardan tamamen çekilmeyi planlamıyor. Aksine, yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturmaya devam edecek. Sadece yeni telefonlar G serisinden olmayacak.

LG'nin yeni bir telefonun duyurusunu Mobil Dünya Kongresi'nde yapmayı planladığı; ancak koronavirüs nedeniyle etkinliğini yapamadığı biliniyor. Ancak aradan bir aydan fazla bir süre geçmesine karşın şirket, internet üzerinden bir etkinlik yapıp yeni cihazlarını henüz duyurmayı tercih etmiş değil.



