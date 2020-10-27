LG Display, 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı

Çeyreğinde 413 milyar KRW, 2019’un üçüncü çeyreğinde ise 613 milyar KRW’ydi. LG Display, 2020’nin üçüncü çeyreğinde 6.738 milyar KRW gelir ve 164 milyar KRW işletme karı kaydetti.

Çeyrek bazında yüzde 27'lik gelir artışı, evden çalışma ve çevrimiçi eğitime olan ihtiyacın artması sayesinde BT ürünlerine ilginin fazlalaşması, stratejik müşterilerden yeni mobil ürünler için gelen panel arzı, küresel TV satışları ve şirketin Çin, Guangzhou'daki OLED panel üretim tesisinde tam ölçekli seri üretime başlanması nedeniyle gerçekleşti.

LG Display, sektörlerdeki yüksek performansına rağmen, 164 milyar KRW işletme karıyla, yedi çeyrektir ilk kez siyaha döndü. Üçüncü çeyrekte 11 milyar KRW net kar, yüzde 19 FAVÖK marjı ile birlikte 1.288 milyar KRW FAVÖK kaydetti.

Mobil cihazlar için P-OLED sektöründe karlılıkta anlamlı bir gelişme oldu. Bunun nedeni, stratejik müşterilerden gelen, yeni mobil ürünlere yönelik panel ihtiyacı oldu. TV sektöründe ise; şirketin Guangzhou OLED panel tesisinde tam ölçekli seri üretimin başlaması, arz ve talep durumuna uygun olarak LCD üretim hatlarının esnek şekilde yönetilebilmesi ve büyük boyutlu LCD panellere olan ilgi açığın azalmasına katkı sağladı.

BT cihazları için paneller, önceki çeyrekten bu yana en büyük gelir payına sahip olarak 2020'nin üçüncü çeyreğinde gelirin yüzde 43'ünü oluşturdu. TV panelleri yüzde 28'ile çeyrek dönemde yüzde 5 artarken, cep telefonları ve diğer cihazlar için olanlar yüzde 29'la çeyrek bazda yüzde 4 artış gösterdi.

LG Display, 30 Eylül 2020 itibarıyla cari oranda yüzde 97 ve nette yüzde 90 olmak üzere yüzde 192, borç / öz sermaye oranı elde etti. Şirketin borcu çeyrekte 310 milyar KRW azaldı. Şirket proaktif yönetim adımları atarken, hazırlıklı olmak adına, belirsizliğin hakim olduğu iç ortamına karşı en kötü senaryoları da kurguluyor.

Guangzhou’daki OLED panel fabrikasının tam kapasite üretime başlamasıyla, şirket talepleri karşılamaya başladı. Bu durumda bu yılın ikinci yarısında sevkiyatların ilk yarıya göre iki katına çıkması, üretimin önümüzdeki yıl 7-8 milyon adede ulaşması bekleniyor.