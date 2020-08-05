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Teknoloji
Haber Giriş: 05.08.2020 - 07:59,Son Güncelleme:

LG, 2020'nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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LG, 2020'nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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LG Electronics Inc.’ın (LG) ikinci çeyrek finansal sonuçları, pandeminin dünya çapında meydana getirdiği sonuçlardan etkilendi. 12.83 trilyon KRW’lik (10.51 milyar dolar) konsolide gelir 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17.9 daha düşük çıkarken, 495.4 milyar KRW’lik (405.65 milyon USD) faaliyet karı ise, geçen yılın rekor ikinci çeyrek işletme gelirine oranla yüzde 24.1 düştü.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, pandemi sırasında azalan küresel talebin etkisiyle 2019'un ikinci çeyreğine göre yüzde 15,5 düşüşle ikinci çeyrekte 5,16 trilyon KRW (4,22 milyar USD) gelir bildirdi. Yüzde 12,2 faaliyet kar marjı ile LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirket tarihinin en yüksek ikinci çeyreği olmasına rağmen, 628 milyar KRW (514.23 milyon USD) faaliyet geliri ile yıllık yüzde 12.5 düşüş gösterdi. 

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi’nin ikinci çeyrek gelirleri ve karlılığı, başta perakende mağazaların kapatılması olmak üzere karantina önlemlerinden oldukça etkilendi. Satışlar, 2019'un ikinci çeyreğine göre yüzde 24,4 düşüşle 2,26 trilyon KRW (1,85 milyar dolar) oldu. 112,8 milyar KRW’lik (92,37 milyon dolar) işletme geliri ise, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25,9 daha düşüktü. 

LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyreğe göre yüzde 31,1 artışla ikinci çeyrek satışını 1,31 trilyon KRW (1,07 milyar USD) olarak açıkladı. İyileşme, karantinadan sonra, mağazaların yavaş yavaş açılmaya başlamasından kaynaklanıyor. 206.5 milyar KRW (169.10 milyon USD) işletme zararı, artan pazarlama verimliliği ve daha yüksek maliyet kontrolleri nedeniyle, hem 2019'un ikinci çeyreğine hem de 2020'nin ilk çeyreğine göre daraldı.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, küresel otomotiv üreticilerinin pandemiyle ilgili üretim durdurmaları nedeniyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşüşle 912,2 milyar KRW (746,95 milyon USD) üç aylık gelir, 202,5 milyar KRW (165,82 milyon USD) işletme kaybı kaydetti. Otomobil parçaları talebinin, büyük otomobil üreticileri faaliyetlerine devam ettikçe kademeli olarak toparlanması bekleniyor.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalma ile 1,31 trilyon KRW’lik (1,07 milyar ABD doları) satış gerçekleştirirken, faaliyet gelirleri 98,30 milyar KRW'ye (80,49 milyon ABD Doları) düştü. Devam eden zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için LG'nin B2B bölümü, birinci sınıf dijital tabela ürünlerinin satışlarını genişletmeye, güneş modüllerindeki rekabet gücünü güçlendirmeye ve uzaktan eğitim ve çalışmanın daha büyük bir bölümünü yakalamaya odaklanarak, büyüyen, "olumsuz etkilenmemiş" trendde iş fırsatları yaratmaya odaklandı.

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