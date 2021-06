Letgo indir - Letgo nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm ikinci el ürün alışveriş uygulaması

Let go uygulaması ilk kez 2015 yılında piyasaya sürülmüştür. Uygulamanın ana merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletidir. Let go uygulaması ülkemizde toplam aktif olarak 10 milyon kullanıcıya sahiptir.

Letgo Nedir ve Ne İşe Yarar?

Let go uygulaması merkezi ABD olan bir ikinci el alışveriş uygulamasıdır. Let go uygulaması bir web sitesi ve bir de mobil uygulaması olan bir uygulamadır. Türkiye'de de en çok indirilen mobil uygulamalar arasında Let go yer almaktadır. Let go Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere pek çok dili desteklemektedir. Let go uygulamasını kullanarak kullanmadığınız sıfır ya da ikinci el ürünlerinizi satabilirsiniz. Uygulama çevrenizde ki bütün müşterileri sizlere bulur ve konumu itibari ile bu kullanıcılara ulaşmanızı sağlar. Let go uygulamasında sizler de istediğiniz ürünü ikinci el olarak ya da sıfır alabilirsiniz.

Letgo Nasıl İndirilir?

Let go uygulamasını indirmek çok kolaydır. Letgonun kendi sitesine ya da uygulama marketine giriş yaparak Letgo aratmasını yapabilirsiniz. Ardından çıkan ilk seçenekte letgo uygulamasını sisteminize kurabilirsiniz. Letgo Android ve IOS'ta da ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulan bir ikinci el alışveriş uygulamasıdır.

Letgo IOS App Store İndirme Linki

Let go uygulaasını App Store üzerinden indirmek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz;

" https://apps.apple.com/tr/app/letgo-i-kinci-el-al-ve-sat/id986339882?l=tr "

LETGO IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Letgo Android Google Play İndirme Linki

Letgo uygulamasını android google play üzerinden indirmek için;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abtnprojects.ambatana&hl=tr&gl=US "

LETGO ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Letgo Nasıl Yüklenir?

Letgo uygulamasını indirme linklerini kullanarak kolayca indirebilirsiniz. Web sitesine de giriş yapabilir web sitesi üzerinden Letgo uygulamasını hızlı bir şekilde indirebildiğiniz gibi market indirme uygulamasında da letgo uygulamasını aratarak telefonunuza ya da tabletinize letgoyu yükleyebilirsiniz.

Letgo Nasıl Kullanılır?

Letgo dünyada en çok kullanılan ikinci el alışveriş uygulamalarından bir tanesidir. Arayüzü de son derecede kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Letgo uygulamasını kullanmak için öncelikle bir üyeliğe ihtiyacınız vardır. Üyelik oluşturmakla vakit kaybetmek istemiyorsanız doğrudan facebook ya da google hesabınız ile de giriş sağlayabilirsiniz. Giriş sağladıktan sonra en üst tarafta bir letgo'da ara seçeneği ve arama motoru çıkacaktır. Buraya tıklayarak istediğiniz ikinci el bir ürünü doğrudan buradan bulmak mümkündür.

Uygulamanın tam orta altında bir tane sat butonu yer almaktadır. Sat butonuna bastıktan sonra ne satıyorsun seçeneği çıkacaktır. Buradan sattığınız ürünün kategorisini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra ise ürün hakkında açıklama girebilir ve fiyat girdikten sonra satmaya başlayabilirsiniz. Sattığınız ürünler en sağ alt köşede yer alan ilanlarım butonunda gözükmektedir. İlanlarımda daha önce sattığınız ürünlerde listelenmektedir.

Letgo'nun Özellikleri Neler? Letgo İncelemesi

- Letgo uygulaması GPS özelliği sayesinde kullanıcıların birbirine en yakın konuda ulaşmasını sağlar.

- İkinci el olarak eşyalarınızı satmaya yarayan bir uygulamadır.

- Merkezi ABD olan mobil uygulamalardandır.

- Türkçe dil desteği bulunmaktadır.

- Doping sayesinde ikinci el eşyalarınızı daha hızlı satabilirsiniz.

- Kullanıcılar ile mesajlaşmaya olanak tanır.

Letgo Nasıl Silinir?

Letgo uygulamasını market uygulamasına gelerek uygulamalarım seçeneğinden hızlı bir şekilde silebilirsiniz.