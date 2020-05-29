Lenovo Yoga Mouse ortaya çıktı, tasarımı dikkat çekti

Lenovo Yoga Mouse, sunum kumandası modundayken arka cebinize sığabilirken kullanımı tam boy bir mouse gibi... Ürün, V şeklinde ergonomik bir tasarıma sahip. Hassas izleme algılayıcısı sayesinde hemen hemen her yüzeyde çalışma imkanı veriyor. Lenovo Yoga Mouse, dilerseniz lazer işaretçisi, dilerseniz sunum modu seçeneği sunan farklı modellerle karışımıza çıkıyor. Lazer işaretçisi modu sunan modelinin kullanımı güvenli lazer işaretçisi sayesinde sunumlarınızda da yardımcınız oluyor. Hızlı Eşleme destekli ikili mod bir dizüstü bilgisayara ya da tablete bağlanmanıza ve tek bir düğmeye basarak Bluetooth yoluyla sorunsuzca geçiş yapmanıza imkan veriyor.

Lenovo Yoga Mouse, 2 saatlik şarj ile yaklaşık iki aya kadar dayanan pil ömrü sunarak, işleriniz sırasında sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Ürün kesintisiz bağlantı için maksimum esneklik sağlamak üzere Bluetooth 4.0 veya 2.4GHz kablosuz bağlantıyı destekliyor.

Lenovo Yoga Mouse, ergonomik yapısı ve 13,5 milimetrelik ultra ince tasarımıyla kutusundan çıkarken standart özelliklerinin yanında, kumanda modu ile kullanıcılarına farklı bir kullanım özelliği sunarak öne çıkıyor. Ürün, 180 derece dönebilen menteşeleri ve çok katmanlı dokunmatik yüzeyi ile de dikkat çekiyor.



