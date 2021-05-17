Lenovo Yoga 9 14ITL5 incelemesi

Lenovo, Yoga serisini uzun yıllardır geliştirmeye devam ediyor. Bu cihazların en dikkat çeken özelliklerinden biri ise hiç şüphesiz esnek yapıları ve bilgisayar olduğu kadar bir tablet olarak da kullanılabiliyor olması. Lenovo Yoga 9 14ITL5 de bu serinin son halkalarından biri.



14 inç’lik bir ekrana sahip 16:9 ekranıyla dikkat çeken ürün, 1920x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 1 TB SSD depolama alanı sunan ürün, bu açıdan hem oldukça hızlı hem de yüksek kapasiteyi bir arada sunuyor.



Cihazın bağlantı yuvalarına geldiğimizde ise 1 adet 2’nci jenerasyon USB 3.1 yuvası, Thunderbolt portu, DisplayPort ve 3.5 mm kulaklık yuvası yer alıyor. Ayrıca cihazın üzerinde USB Type-C girişi de bulunuyor.

Ön yüzdeki kamera ise orta seviye bir performans sunuyor. Özellikle pandemi sürecinde görüntülü görüşmelerin önemi iyiden iyiye arttı. Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma modellerinin iyiden iyiye yaygınlaşmasıyla birlikte webcam’in aldığı görüntü kalitesi de önemli bir hale geldi. Lenovo’nun bu ürünü de bu açıdan kullanıcıyı tatmin ediyor, ancak yüksek görüntü kalitesi de beklemeyin. Cihazın üzerinde 720p HD çözünürlüğünde görüntü alabilen kamera bulunuyor.



1.35 kg ağırlığında olması nedeniyle oldukça hafif bir dizüstü bilgisayardan söz ediyoruz. Çantanıza attığınızda varlığından bile pek haberiniz olmuyor. Ancak daha da önemlisi şarj adaptörünün de neredeyse bir Mouse büyüklüğünde olması. Artık külçe altın büyüklüğünde ve ağırlığında şarj adaptörleri geride kaldı ve sadece donanımlı oyuncu dizüstü bilgisayarlarında bu tür adaptörlerle karşılaşıyoruz.

Gelelim bu cihaza güç veren işlemciye… Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden bir olan Intel, kısa bir süre önce 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini tanıttı. Düşük güç tüketimine sahip olan yeni nesil işlemciler daha çok bu Lenovo bilgisayarda olduğu gibi ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda tercih ediliyor.



Hâlihazırdaki 10. nesil işlemci modellerine göre yapay zeka iyileştirmeleri ve işlemci hızı artışına sahip olan 11. nesil Tiger Lake işlemciler, yeni Xe grafik mimarisiyle daha iyi entegre ekran kartı performansı gösteriyor. Ayrıca yeni nesil işlemciler, 10. nesle göre yüzde 20 performans artışı sunuyor. 11. nesil Tiger Lake işlemcilerde Iris Xe entegre ekran kartı teknolojisini kullanıldığını ve işlemcilerin Thunderbolt 4 ve WiFi 6 teknolojilerini de desteklediğini belirtelim.



10nm++ üretim teknolojisine sahip olan yeni nesil Tigrer Lake işlemcilerde, Inetl’in Willow Cove çekirdekleri bulunuyor. Willow Cove ise son nesil Sunny Cove mimarisiyle aynı temele sahip. Willow Cove çekirdekleri şirketin bugüne kadarki en yüksek performans artışını sunduğu çekirdekleri olduğu iddia ediliyor.

Bu sayede 11. nesil Tiger Lake işlemciler oldukça yüksek bir performans sunacak. 11. nesil Tiger Lake işlemciler, 10. nesil Intel Ice Lake işlemcilerin ve AMD’nin yeni Ryzen 4000 mobil işlemcilerin yeri alacak. Yeni CPU’lar önceki nesillere göre daha iyi bir işlemci, daha stabil ve güçlü bir entegre grafik performansı getirecek.