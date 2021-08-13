Lenovo yılın ikinci çeyreğinde net gelirini ikiye katladı

Lenovo Türkiye, 2021 yılının ikinci çeyreğini IDC sonuçlarına göre %25,3 pazar payı ile birinci sırada kapadı. Şirket, 2020 Ocak ayından 2021 Haziran ayına kadar tam 5 çeyrektir, pazar payı anlamında ilk sırada yer alıyor. Lenovo Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde toplam kurumsal PC pazarında %34,1, toplam tüketici PC pazarında %20,3, toplam dizüstü bilgisayar pazarında %30 paya sahip olarak birinci sırada yer aldı.

Lenovo'nun performansı bir önceki yıla göre önemli kârlılık artışları sağlarken, vergi öncesi gelir %96 artışla neredeyse iki katına çıkarak 650 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, net gelir de iki kattan fazla bir oranda %119 artış gösterirken, net gelir marjı %2,8 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Grup cirosu önceki yıla göre %27 artışla 16,9 milyar dolara çıkarak hızlı yükselişini sürdürdü.

Lenovo, 2021 yılı itibarı ile ilk kez geçtiğimiz yıl duyurulan, Çözümler ve Hizmetler Grubu (SSG), Altyapı Çözümleri Grubu (ISG) ve Akıllı Cihazlar Grubu (IDG)’dan oluşan yeni yapısı ile faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Çözümler ve Hizmetler Grubu (SSG)

2025 yılına kadar bilişim teknolojileri hizmetleri piyasasının 1 trilyon dolar büyüklüğünü aşacağı tahmin edilirken, hızlı büyüyen sektörlerde grup kârlılığının artırılması destekleniyor. 2021 yılının ikinci çeyreğinde üç ana SSG segmentinde (destek hizmetleri, yönetilen hizmetler/ dikey çözümler) ciro artışı önceki yıla göre %38 artışla 1,18 milyar dolara ulaşırken, geleneksel donanım faaliyetlerinin çok üstünde olmak üzere %22 faaliyet kârı elde edildi.

Destek hizmetlerinin kârlılığı, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık üç puan artış gösterirken, hizmet olarak yönetilen hizmetler segmentinde çözümler cirosu bir önceki yıla göre çift haneli, dikey çözümler sözleşme değeri ise geçtiğimiz yıla göre üç haneli artış gösterdi. Basında geniş yer bulan akıllı kent ve akıllı perakende anlaşmalarının yanı sıra, Lenovo IP kullanan hibrit bulut çözümlerden de başarılı sonuçlar elde edildi.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, Lenovo'nun destek hizmetlerini piyasaya daha çok sunması, ve özellikle de ticari çözümler sektörü hızla büyürken cihaz bazını bu segmentte büyütmesi bekleniyor. Şirket, hizmet çözümlerine yoğun bir biçimde yatırım yaparken, aynı zamanda Lenovo'nun kendi IP'sini kullanarak stratejik ortaklıklar vasıtasıyla dikey çözümlerle de büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

SSG'nin üç ana segmentinde elde edilen yüksek kâr marjlarının, gelecek çeyreklerde ve yıllarda grubun geneli için daha yüksek kârlılık sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan Altyapı Çözümleri Grubu (ISG) ile her geçen çeyrek kârlılık artırılıyor ve pazar ortalamasının üstünde büyüme sağlanıyor.

ICT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) altyapısının 2025 yılına kadar 250 milyar dolar civarında olması öngörülürken, dijital ve akıllı dönüşümün temelini ICT altyapısı oluşturacak.

2021 yılının ikinci çeyreğinde 1,8 milyar dolar ile rekor düzeyde gelir sağlayan ISG, altı çeyrek üst üste piyasanın üstünde performans gösterirken, son beş yılın en iyi sonuçlarını elde etti. Grup, şu anda dünya genelinde x86 Sunucu pazarında üçüncü, temel depolama pazarında ise ikinci sırada yer alıyor.

Kâr marjının daha yüksek olduğu iş kolları olan depolama, yazılım ve Hibrit Bulut çözümleri önceki yıla göre güçlü büyüme performansını sürdürürken, Hibrit Bulut Çözümleri geçtiğimiz yıla göre çift haneli yüksek büyüme rakamları elde ediyor.

Yeni fırsatlar

Pandemi insanların yaşama ve çalışma alışkanlıklarını değiştirirken, bilgisayar dijital yaşamın merkezine geri dönüyor. Bilgisayar yenileme döngüsü kısalırken satış oranlarının artış göstermesiyle, toplam bilgisayar talebinin 2025 yılına kadar en azından mevcut seviyelerde kalması ve ticari bilgisayar talebinin hızla yükselmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, IoT pazarının da 2025'e kadar hızlı bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Lenovo tüm segmentlerde başarısını sürdürürken, Akıllı Cihazlar Grubu’nda yılın ilk çeyreğinde kâr ve ciro rekoru kırıldı. Kişisel bilgisayarların güçlü performansı ve şu anda IDG'nin %18'ini oluşturan kişisel bilgisayar dışı segmentlerin artan performansının desteğiyle, önceki yıla göre %43 artışla 1,1 milyar dolar kâr ve önceki yıla göre %28 artışla 14,7 milyar dolar ciro elde edildi.

“Oyun Bilgisayarları”, “İş İstasyonları” ve “İnce ve Hafif Bilgisayarlar” gibi üst sınıf ve hızlı büyüyen kişisel bilgisayar segmentlerine yapılmakta olan yatırımlar sayesinde, ortalama satış fiyatı ve kârlılık artışını sürdürdü.

Lenovo, küresel Android tablet pazarında ikinci sıradaki konumunu güçlendirirken, akıllı telefon iş kolunda önceki yılın aynı dönemine göre %60'ın üstünde ciro artışı elde ederek, bu iş kolunun söz konusu çeyrekte yaklaşık %5'lik rekor faaliyet kârıyla kendi kendini destekleyebilen, sağlıklı bir iş kolu olması sağladı.

Lenovo, akıllı cihazlara, temel bileşen teknolojilerine ve yeni nesil bilişim platformlarına yatırım yapmaya devam edecek. Şirket olarak kişisel bilgisayar dışı ürünlerin çapraz satışını yaparak sürdürülebilir kârlılık artışını desteklemek için geniş müşteri tabanının avantajından faydalanacak.

Lenovo ayrıca önümüzdeki üç yılda Ar-Ge yatırımını iki katına çıkarma hedefiyle, birinci çeyrek Ar-Ge giderlerini önceki yıla göre %40 artırdı. Şirket yakın zamanda Fortune Global 500 listesinde 65 basamak yükselip tüm zamanların en yüksek sırasını elde ederek 159. sıraya yerleşti.