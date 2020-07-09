MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLenovo, yeni taşınabilir monitörünü görücüye çıkardı
GeriTeknoloji Lenovo, yeni taşınabilir monitörünü görücüye çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:18,Son Güncelleme:

Lenovo, yeni taşınabilir monitörünü görücüye çıkardı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Lenovo, yeni taşınabilir monitörünü görücüye çıkardı
Abone Olgoogle-news

Bilgisayarların ardından monitörler de kendi başlarına taşınabilmeye başladı. Pek çok teknoloji üreticisi taşınabilir monitör konseptini hayata geçirirken, bu şirketlerden biri de Lenovo oldu. Şirket, Lenovo ThinkVision M14t model 14 inç'lik taşınabilir monitörünü ortaya çıkardı.

Lenovo ThinkVision M14t, 14 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip. Full HD çözünürlük sunan ürün, 4096 hassasiyet seviyesi sayesinde ekran kalemleri ile tam uyumlu çalışabilirken, kalemle yapılanları detaylı bir şekilde analiz edebiliyor.

300 nit ekran parlaklığı sunan Lenovo ThinkVision M14t, dış ortamlarda kullanım söz konusu olduğunda kullanıcının gözünü pek yormuyor ve ekrana yansıyan görüntüler güneş ışığına rağmen net bir şekilde görülebiliyor.

Üzerinde iki adet USB Type-C girişi bulunuyor ve bu girişler sayesinde cihazı hem şarj edebiliyor hem de veri transferi yapabiliyorsunuz.

Lenovo ThinkVision M14t, 449 dolarlık fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa sunulacak.

Gmail'de gönderilen maili geri almaGmail'de bazen yanlışlıkla birilerine e-posta yollayabiliyoruz. Peki yanlışlıkla gönderilen bir e-mail geri alınabilir mi ?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle