Lenovo, yeni taşınabilir monitörünü görücüye çıkardı

Lenovo ThinkVision M14t, 14 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip. Full HD çözünürlük sunan ürün, 4096 hassasiyet seviyesi sayesinde ekran kalemleri ile tam uyumlu çalışabilirken, kalemle yapılanları detaylı bir şekilde analiz edebiliyor.

300 nit ekran parlaklığı sunan Lenovo ThinkVision M14t, dış ortamlarda kullanım söz konusu olduğunda kullanıcının gözünü pek yormuyor ve ekrana yansıyan görüntüler güneş ışığına rağmen net bir şekilde görülebiliyor.

Üzerinde iki adet USB Type-C girişi bulunuyor ve bu girişler sayesinde cihazı hem şarj edebiliyor hem de veri transferi yapabiliyorsunuz.

Lenovo ThinkVision M14t, 449 dolarlık fiyat etiketiyle Eylül ayında satışa sunulacak.



