Lenovo yeni minik projeksiyonunu tanıttı

Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok kişi evden çalışmaya başladı ve daha küçük gruplar halinde takım çalışması yöntemi benimsendi. Bu şartların fazlasıyla farkında olan Lenovo ise yeni bir projeksiyonu görücüye çıkardı.

Minik ebatlarıyla dikkat çeken ve kolayca taşınabilen Lenovo Air5, 13.6mm uzunluğunda ve büyük ekranlı bir akıllı telefonla neredeyse aynı büyüklükte. Ağırlığı 700 gramı geçmeyen Lenovo Air5, gittiği her yere projeksiyonu rahatça taşımak isteyenler için tasarlanmış.



4 kanal LED aydınlatma Full HD çözünürlük sunan ve yansıtabilen Lenovo Air5, 2600 ansi lümen parlaklık değerine sahip. Diğer yandan USB Type-C girişi üzerinden diğer kaynaklara bağlanabilen ürün, kablosuz olarak da cihazlarla bağlantı kurabiliyor ve telefonunuz üzerinden kabloya ihtiyaç duymadan projeksiyona bağlanabiliyorsunuz.

Lenovo Air5'in belirlenen fiyatı ise 430 dolar oldu. Ürün, bu ay itibariyle raflardaki yerini almış durumda; ancak Türkiye'ye yakın zamanda gelmesi beklenmiyor.



