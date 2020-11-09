Lenovo, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Lenovo’nun vergi öncesi geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 artış göstererek 470 milyon dolara yükseldi. Şirketin net geliri, önceki yıla göre %53 artışla 310 milyon dolara ulaştı. Şirket, %24,4 pay ile toplam bilgisayar pazarının ve %41,7 pay ile kurumsal segmentin ilk sırasında yer aldı. Grup, 2020 takvim yılında toplam PC pazarının, tahminlerin ötesinde, 300 milyon adede ulaşabileceğini kaydetti.

Lenovo, 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki cirosunun, önceki yıla göre yaklaşık %7 artışla 14,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Şirketin vergi öncesi geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 artarak 470 milyon dolara ulaşırken, net gelir bir önceki yıla göre %53 artışla 310 milyon doları yakaladı.

Şirket, Türkiye’de de %24,4 pay ile toplam bilgisayar pazarındaki liderliğini devam ettirdi. Lenovo, üçüncü çeyrekte tüketici segmentinde %18,2 pay alırken, kurumsal segmentte ise %41,7 pazar payına sahip.

Grup, özellikle bilgisayar pazarının, 2020 takvim yılında, geçen yılın toplam pazar değerinin yaklaşık 25 milyon üstüne çıkarak mevcut analist tahminlerinin de ötesinde 300 milyon adede yaklaşmasını öngörüyor.