Lenovo, Türkiye’deki bilgisayar pazarının lideri oldu

Lenovo, IDC sonuçlarına göre, yılın son çeyreğini %25, 8 ve bütün yılı da %25,4 ile kapatarak zirvede bilgisayar pazarının lideri olarak yer aldı. Lenovo, 2020 yılında PC pazarında en yüksek pazar payına sahip olarak birinci sıradaki yerini korudu. Lenovo, toplam bilgisayar pazarında % 25,4, toplam kurumsal PC pazarında %35,7, KOBİ PC pazarında %45,2, toplam tüketici PC pazarında %17, 8, toplam dizüstü bilgisayar pazarında %29,2 ve toplam masaüstü bilgisayar pazarında %16,2 paya sahip olarak ve bu segmentlerin hepsinde yılı birinci sırada tamamlayarak, globalde yakalanan büyük başarıyı, Türkiye’de de pazar liderliği ile sürdürdü. Lenovo Türkiye, Türkiye toplam bilgisayar pazarında, en yüksek pazar payı ile hem son çeyreğin hem de 2020 yılının pazar lideri oldu.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, globalde de 2021 yılına rekor düzeyde gelir elde ederek girdi. 2020 yılının 4. çeyreğindeki cirosunun, önceki yıla göre yaklaşık %22 artışla 17,2 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Lenovo uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda tüm iş gruplarında güçlü bir büyüme ortaya koydu. Vergi öncesi gelir önceki yıla göre %52 artarak 591 milyon dolara ulaşırken, kârlılıkta da yeni rekorlar kırıldı. Lenovo’nun net geliri bir önceki yıla göre %53 artışla 395 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Şirket globalde yapısal dönüşüm faaliyetlerinin önemli katkısıyla finansal sonuçlarda üst üste iki çeyrekte de rekor kırıldı. Lenovo, 2020 yılı son çeyrek finansal sonuçlarıyla tüm temel iş grupları, hem brüt, hem de net rakamlarda önceki yıla göre artış kaydetti. Şirketin yenilikçi ve zengin portföyü, hızla değişen dünyada evden çalışma, evden eğitim ve evde oyun oynama kültürüne hızla uyum sağlarken, dönüşüm yatırımlarının uzun vadeli büyüme fırsatlarına hız vermeyi sürdürmesi, Lenovo'nun istikrarlı büyümesini artıran etkenler oldu.



Lenovo, dünya genelinde 30'dan fazla üretim tesisiyle 180'den fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir şirket olarak, 2021 genel görünümünü pozitif olarak değerlendimeye devam ediyor. Lenovo, dünya genelinde yeni normal haline gelen evden çalışma, evde eğitim ve evde oyun oynama normunun devam edeceğini, cihaz talebi ve bulut/altyapı gereksinimlerinde de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme trendi olacağını öngörüyor.

Lenovo'nun Akıllı Cihazlar Grubu (IDG), grubun genel büyümesine öncülük ederken, Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) da tarihi bir çeyreğe imza attı. Geçtiğimiz yıla göre %27 artış göstererek 14 milyar dolarına ulaşan cirolarının yanı sıra, vergi öncesi gelir önceki yıla göre %35 artış ile 925 milyon olarak gerçekleşti ve %6,6 gibi rekor bir kâr marjı sağladı.

Lenovo'nun, dünya genelinde artan talebe yanıt veren başarılı tedarik zinciri, güçlü operasyon yönetimi ve evden çalışan, evde öğrenim gören ve oyun oynayan müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeye hızla uyum sağlayan inovatif ve zengin ürün portföyü, bu çeyrekte elde edilen sonuçlara güç veren etken oldu.

İnovasyon ve yüksek büyüme sağlayan segmentlere yoğunlaşması, Lenovo'nun dünya genelinde %25,3 pazar payı ile kişisel bilgisayar segmentinde birinci sıradaki yerini korumasını sağladı. Grup, bilgisayar pazarında bir önceki yıla kıyasla gerçekleşen büyümeyi, teknoloji sektöründe pandeminin ötesinde sürdürülebilir, uzun vadeli bir değişim olarak görüyor. Lenovo, müşterilerin yeni ihtiyaçlarına ve gelecekteki güçlü müşteri talebine yanıt vermeyi sürdürebilmek için ürün inovasyonu ile güçlü tedarik zinciri ve operasyon yönetim becerisini birleştirmeye devam edecek.

Akıllı Cihazlar Grubu’nun (IDG) ikinci iş birimi olan Mobil İş Grubu (MBG), önceki yıla göre çift haneli ciro artışı kaydederken, yalnızca kârlılığı sürdürerek değil, aynı zamanda Motorola'nın devralındığı tarihten bu yana en yüksek kârlılığını elde ederek COVID-19'un etkisinden kurtulmayı başardı. Şirket, güçlü ürün portföyü ve 5G inovasyonundan faydalanarak kârlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Veri Merkezi Grubu (DCG), genel büyüme sayesinde 1,63 milyar dolar gibi rekor bir ciro elde ederken, önceki yıla göre kârlılığı yaklaşık bir puan yükseltti.

Bulut Hizmet Sağlayıcı ve Kurumsal ve SMB (Küçük ve orta ölçekli işletme) segmentleri, önceki yıla göre piyasa ortalamasının üstünde büyüme sağladı. Kurumsal ve SMB (Küçük ve orta ölçekli işletme) segmentleri 1 milyar dolar ciro ile son üç yılın en yüksek miktarına ulaşırken, Depolama (storage) segmenti rekor ciro ile piyasa ortalamasından 11 puan fazla yükseldi. Yazılım Tabanlı Altyapı ve Hizmetler hasılatında da yeni bir rekora imza atıldı. Lenovo TruScale Hizmeti ile SAP HANA Kurumsal Bulut hizmeti ile ortaklığı çerçevesindeki birleşimi olumlu karşılanarak güçlü bir talep akışı üretti. Bu talep iş grubunun, TOP500 süper bilgisayarlar arasında birinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Lenovo, geleceğe yönelik olarak, karlılığı artırırken, piyasa ortalamasının üstünde büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

Lenovo, Yan Hizmetler ve Yazılım, Yönetilen Hizmetler ve Çözümler alanlarında da hızlı bir büyüme kaydederken, E-ticaret hasılatı bir önceki yıla kıyasla %40'ın üstünde artış gösterdi.

Lenovo'nun Akıllı Dönüşüm kapsamındaki iş grupları da güçlü ilerlemesini sürdürürken, faturalandırılmamış toplam Yazılım ve Yan Hizmetler cirosu hasılatı yaklaşık %36 büyümeyle yaklaşık 1,4 milyar dolar gibi yeni bir rekora imza atarak grubun toplam hasılatının %8'inden fazlasını oluşturdu. Yan Hizmetler, Yönetilen Hizmetler ve Çözümler alanlarında, bir önceki yıla göre sırasıyla yaklaşık %26, %73 ve %49 artış elde ederken, Hizmet olarak Cihaz alanında önceki yıla göre çift haneli (%74) güçlü bir büyüme sağladı. Bunun yanında, geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık %45 oranında büyüyen e-ticaret de yeni rekorlar kırmaya devam etti.

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