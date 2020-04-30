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Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı’nı açtı

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Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı’nı açtı
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Lenovo Türkiye, dizüstü bilgisayar ve tabletle ilgili aklınıza gelebilecek soruları sorarak, kendinize uygun bilgisayarı almak için faydalanabileceğiniz WhatsApp Danışma Hattı’nı hizmete açtı. Yeni bir bilgisayar alma ihtiyacı duyan herkes Lenovo’nun son teknoloji bilgisayarlarının her türlü teknik özelliğini ve bilmek istedikleri tüm ayrıntıları danışma hattından öğrenebilecek.

Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek: 

0531 212 69 44

0531 212 69 45

0531 212 69 46

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