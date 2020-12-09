Lenovo ThinkPad X1 Fold’u Türkiye'de satışa sunuyor

Katlanabilen ThinkPad X1 Fold, çevrimiçi göz atma, video aktarma ya da sunum izleme amacıyla ayrıca tablet gibi de kullanılabiliyor.

ThinkPad X Fold, kullanıcıya isterse bölünmüş ekran deneyimi isterse de kalem, klavye ya da parmakları kullanarak iki ekranla cihazı kullanma imkanı sunuyor. 999 gram ağırlığında olan ürün, küçük bir çantaya da sığdırabiliyor.

13,3 inç OLED ekranı bulunan ThinkPad X1 Fold, 2K (2048x1536 piksel) çözünürlük sunuyor. Klavyesi ile normal dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen ThinkPad X1 Fold isteğe bağlı olarak tablet gibi de kullanılabiliyor. Ürün, ayrıca Dolby Atmos hoparlörlere de sahip.



ThinkPad X1 Fold dizüstü bilgisayar, ekranı çevirdiğinizde, Lenovo Mode Switcher uygulaması sayesinde ekrandaki pencereleri kullanmak istediğiniz yöne doğru çeviriyor. Kullanıcıların ekranı hızla ikiye bölmesine ya da büyük bir görüntü elde etmek için tam genişliği kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, ihtiyaç olduğunda kullanıcıların ekran üstü digital klavyeden faydalanmaları için ekranı otomatik olarak ayarlıyor.

Cihazın içine yerleştirilip kablosuz şarj edilebilen Bluetooth Mini Fold Klavye ile kullanıcılar not alabiliyor ve belgelere eklemeler yapabiliyorlar. Ayrıca Lenovo Mod Kalemi ile de kullanıcılar belgeleri imzalayabiliyor.