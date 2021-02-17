Lenovo ThinkPad X1 Fold incelemesi

Bilgisayar sektörünün açık ara lider ismi olan Lenovo, bu kez kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunacak yeni ürününü satışa sundu. Lenovo ThinkPad X1 Fold, dünyanın ilk ekranı katlanabilen kişisel bilgisayarı olma özelliğine sahip ve pek çok farklı amaçla bu ürünü kullanabilmek mümkün. Tüm bunları yaparken ürünün hayli hafif olması ise kullanıcıların mobil hayatına katma değer sağlıyor. Şimdi isterseniz ThinkPad X1 Fold'un dikkatimizi çeken özellikleriyle sizi baş başa bırakalım:

Lenovo’nun bu özel bilgisayarı başka hiçbir bilgisayara benzemiyor. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi kullandığım bu bilgisayar, dünyanın ilk ekranı katlanabilen bilgisayarı olma özelliğine sahip.



EKRANI İSTEDİĞİNİZ KADAR KATLAYIN, İZ YOK

Cihazın en önemli özelliği ekranının katlanabiliyor olması. Peki ekranı defalarca katlandığında herhangi bir izle karşılaşıyor musunuz? Ekranı katlanabilmesine karşın cihazda katlanma izinin olmaması müthiş. Ekranın kırılma noktasına dikkatlice baktığımızda herhangi bir iz göremiyoruz. Bu da Lenovo'nun ince işçiliğini bu üründe konuşturduğunu gözler önüne seriyor.



Üzerindeki menteşeler özel olarak tasarlanmış. Hem ekranı açıp kapatmak oldukça kolay, hem de ses çıkmıyor ve az önce belirttiğimiz gibi ekranın bölünme noktasında herhangi bir iz yok.



Ekranı katlanabiliyor olmasına karşın hayli sağlam. Parmağınızda bastırsanız dahi bunu fark edebiliyorsunuz. Cihazın stand konumda kullanılmasını sağlayan Deri Folio kaplama da cihazı darbelere karşı koruyor.



4 FARKLI SENARYODA KULLANABİLİRSİNİZ



Cihazı dört farklı şekilde kullanabiliyorsunuz: Dikey, yatay, dizüstü bilgisayar ve kitap okuma modu... 13.3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, 2K OLED ekran paneline sahip. 2048x1536 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekran parlaklık seviyesi 300 nite kadar çıkıyor.



Ekranı katladığınızda her iki tarafta da farklı uygulamaları eş zamanlı olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir yandan YouTube’da video izlerken, diğer yandan internet sitelerine girebiliyor veya yazı yazabiliyorsunuz.



Klavyeyi ayrıştırdığınızda ekranı bu şekilde karşınıza alarak da kullanmak mümkün. Bu noktada isterseniz farklı bir Bluetooth klavye de kullanabilirsiniz.



ÇOK HAFİF

Lenovo ThinkPad X1 Fold, 999 gram ağırlığında. Ürün oldukça kompakt bir yapıda. Bir kitap büyüklüğünde dizüstü bilgisayardan söz ediyoruz. Ufak boyutları nedeniyle çok rahat bir şekilde taşınabiliyor ve gün geçtikçe mobilleşen iş hayatına müthiş bir destek oluyor.



KALEM İLE ÇİZİMLER YAPIN, İMZANIZI ATIN

Kalem demişken, Lenovo ThinkPad X1 Fold’u kullanırken zaman zaman kaleme de ihtiyaç duyabilirsiniz. Çeşitli çizimler yapabildiğiniz gibi dokümanlara kolayca imza atabiliyorsunuz.



Örneğin Microsoft’un White Board’unu açtığınızda kolaylıkla kalemle çalışabiliyorsunuz ve bileğiniz ekranla temas etse dahi çok rahat bir şekilde kalemle birlikte ekranı kullanabiliyorsunuz.

Cihazın ön yüzünde 5 MP çözünürlüklü kamera yer alıyor. Windows Hello destekli Yüz tanıma özellikli kızılötesi kamera hayli kullanışlı.

Cihazın üzerinde 2 adet USB Tip C girişi bulunuyor. Cihazı bu sayede hem şarj ediyor hem de bu girişleri veri, güç ve görüntü aktarımı için kullanabiliyorsunuz. Girişler az gelirse de dongle denilen çoğaltıcıları kullanabilirsiniz.



GÜÇLÜ

8 GB RAM ile gelen Lenovo ThinkPad X1 Fold, Intel’in hibrit teknolojili Core i5 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu, 10. Nesil bir işlemci ve standart bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli.

Gelelim batarya ömrüne. 65W şarj adaptörüyle Lenovo ThinkPad X1 Fold’u tip C girişinden şarj edebiliyorsunuz. Oldukça kısa sürelerde şarj olabilen ürün, yoğun kullanımda 8.5 saatte kadar pil ömrü sunuyor.



1 TB’a kadar SSD ile gelen ürün, Dolby Atmos desteğine sahip. Bu sayede film veya dizi izlerken hayli iyi bir medya deneyimi söz konusu.

SONUÇ

Lenovo, bilgisayar sektörünün uzun yıllardır lideri ve böyle bir cihazda Lenovo imzasını görmek pek de şaşırtıcı değil. Lenovo ThinkPad X1 Fold, pek çok açıdan müthiş bir bilgisayar olmuş ve kullanırken inanılmaz keyif aldım. Bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra artık sıradan dizüstü bilgisayarın size yetmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.









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