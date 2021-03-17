Lenovo, Hollanda'nın yeni süper bilgisayarına güç verecek

Lenovo’nun veri merkezi grubu Lenovo Data Center Group (DCG), Hollanda'da bulunan eğitim ve araştırma kurumları kooperatif birliği SURF için yüksek performanslı bilgisayar (HPC) altyapısı sağlayacağını duyurdu. 2021'in ilk aylarında hazırlıkları başlayan 20 milyon avro değerindeki proje kapsamında, ülkenin en büyük ve en güçlü süper bilgisayarı oluşturulacak.

Şirketin Neptune sıvı soğutma teknolojisi sayesinde Hollanda'nın en güçlü süper bilgisayarı yüksek enerji verimliliğine sahip olacak. Optimize edilmiş yüksek performanslı bilgisayar altyapısı, bölgede araştırma ve inovasyonu da destekleyecek. Yeni süper bilgisayarda AMD EPYC işlemciler, NVIDIA A100 Tensor Core GPU'lar ve NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand ağ donanımına sahip Lenovo ThinkSystem sunucular kullanılacak.

Hollanda genelinde 100'ü aşkın eğitim ve araştırma kurumundan araştırmacılara destek sağlayacak süper bilgisayar, meteoroloji, astrofizik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin yanı sıra, iklim değişikliği araştırmaları gibi malzeme ve yer bilimleri dahil olmak üzere bilimin tüm alanlarında son derece karmaşık hesaplamalara güç verecek.

Bu işbirliğinin önemini ve araştırma projelerine aktarılacak faydaları açıklayan SURF Araştırma Hizmetleri Müdürü Walter Lioen proje hakkında şunları söyledi: "Araştırmacıların işlem gücü, veri depolama ve işleme ihtiyacı büyük bir hızla artıyor. Yeni süper bilgisayarın tasarımında en fazla önem verilen unsur, bilimsel araştırma amaçlı kullanıma uygunluk. Lenovo'nun kalitesi, performansı ve gelecekte olabilecek değişiklikler için sağladığı esnekliğin yanı sıra sürdürülebilirlik kaygıları, SURF'ün Lenovo'yu seçmesinde etkili oldu."

Lenovo'nun en yeni yüksek performanslı bilgisayar teknolojisi, 2. Nesil AMD EPYC işlemcilere sahip Lenovo ThinkSystem sunucuları ve gelecek nesil AMD EPYC işlemcilere sahip ThinkSystem sunucuları bünyesinde barındırırken, her iki konfigürasyon da Lenovo Neptune sıvı soğutma teknolojisiyle soğutuluyor.

Yüksek veri aktarım hızı

12,4 Pebibayt (PiB) Lenovo Dağıtık Depolama Çözümleri (DSS-G) ve NVIDIA HGX A100 4-GPU grafik işlemci birimleri, SURF'ün yenilikçi araştırmaları için gerekli yapay zeka ve makine öğrenmesi kabiliyetlerinin sağlanmasına yardımcı olacak. NVIDIA Mellanox HDR 200Gb/s InfiniBand, akıllı ağ içi işlem hızlandırma motorlarıyla son derece düşük gecikme ve yüksek veri aktarım hızı sağlıyor. Lenovo'nun, önceki sistemin on katı kapasiteyle çalışan ve yaklaşık 13 PFLOP toplam maksimum performans sağlayan daha akıllı altyapısı, gelecekte bilim insanları ve araştırmacılar için güçlü, son derece verimli ve sürdürülebilir bir araç sunuyor.

Sıvı soğutma teknolojisiyle enerji verimliliği

SURF kapsamında Hollanda Ulusal Süper Bilgisayarı tasarımında optimum performans gerekliliğinin yanı sıra, sistemin enerji verimliliğine sahip olması da hayati önem taşıyor. Lenovo'nun sıvı soğutma teknolojisi, sistemin ısısının %90'ını dışarı atarak toplam enerji tüketimini azaltırken, genel verimliliği artırıyor ve işlemcilerin maksimum performans sağlamasına olanak tanıyor.

Lenovo Data Center Group Benelüks ve Kuzey Ülkeleri Genel Müdürü Tina Borgbjerg yeni süper bilgisayara verdikleri destekle ilgili şöyle konuştu:



"Hollanda'da bilimsel araştırmalarını zenginleştirmenin yanında, inanılmaz sıvı soğutma teknolojimiz sayesinde daha akıllı ve daha yüksek enerji verimliliğine sahip bir sistem sunacak bir projeye katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bu ulusal süper bilgisayarın sağlayacağı güç, tek başına yüksek performanslı bilgisayar alanındaki gücümüzü ortaya koyarken, anlaşmanın ölçeği, Benelüks bölgesi ve Hollanda'ya olan bağlılığımızın diğer bir göstergesi oluyor."

Lenovo Data Center Group EMEA Bölgesi Yüksek Performanslı Bilgisayar ve Yapay Zeka Direktörü Noam Rosen proje hakkında şunları söyledi: "SURF ile iş birliğimiz, insanlığın karşılaştığı en büyük sorunların çözülmesine katkı sağlayan kişileri desteklemek için yenilikçi yüksek performanslı bilgisayar teknolojisi sunma konusundaki sürekli azmimizi ortaya koyuyor. Lenovo'nun 'From Exascale to Everyscale™' girişiminin temelinde yatan, bilişimde etkilerini yeni yeni görmeye başladığımız exascale döneminin sağladığı gücü, çığır açan araştırmalar için SURF gibi kuruluşların kullanımına sunmaktır."

NVIDIA Genel Müdürü ve Hızlandırmalı Bilişim Başkan Yardımcısı Ian Buck proje ile ilgili şunları söyledi: "SURF'te kullanılan A100 Tensor Core GPU grafik işlemcilerimiz, yapay zeka (AI) eğitim ve çıkarım süreçleri için performansı artırmanın yanı sıra, modern yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayarların iş yüklerinin erişim ve güç taleplerini kolayca yöneten bir mühendislik mihenk taşı niteliğindeki NVIDIA Ampere mimarisi üzerine kurulu. Yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeye sahip NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand ağ donanımıyla dünyanın en gelişmiş yapay zeka teknolojisinin SURF süper bilgisayarda kullanıma sunulması, araştırmacılara exascale yapay zeka döneminin iş yükleriyle hızlı ve etkili bir biçimde başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları gücü sağlıyor."

Altyapının modernizasyonu Şubat 2021'de başlarken, süper bilgisayarın 1. aşamasının, 2021'in ortalarında kullanıma sunulması bekleniyor.