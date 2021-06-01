Lenovo ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı

2020-2021 finansal yılında cirosunu %51 artıran Lenovo Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde IDC sonuçlarına göre ilk çeyreği %27,9 pazar payı ile birinci sırada kapadı. Toplam kurumsal PC pazarında %42,3, toplam tüketici PC pazarında %18,3, toplam dizüstü bilgisayar pazarında %28,7 ve toplam masaüstü bilgisayar pazarında %26,1 paya sahip olarak tüm segmentlerde birinci sırada yer aldı.

2021 yılı ilk çeyrek grup cirosunu önceki yıla kıyasla %48 artırarak 15,6 milyar dolara ulaştı. 380 milyon dolar vergi öncesi gelir ve 260 milyon dolar net gelirle sırasıyla %392 ve %512 artış gösteren kârlılık, son iki yıldaki en yüksek artış hızını kaydetti. 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre şirket mali yılını da rekorla kapatırken, yıllık grup cirosu 60 milyar doları geride bıraktı. Lenovo, yıllık grup cirosuyla da bir önceki mali yıla kıyasla 10 milyar dolardan fazla artış sağladı. Yaklaşık 1,8 milyar dolar vergi öncesi gelir ve 1,2 milyar dolar net gelirle kârlılık, hem vergi öncesi, hem de net olarak %70 artışla yüksek bir performans sergiledi.

Şirket, 2021 ilk çeyrek sonuçlarıyla tüm temel iş gruplarında eş zamanlı çift haneli ciro artışıyla rekor kırdı. Bu doğrultuda; Bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) önceki yıla göre %46 artışla 12,4 milyar dolar ciro elde etti ve tüm zamanların en yüksek oranı olan %6,7 ile en iyi mali yıl son çeyrek performansına ulaştı. Tüm bölgelerde PCSD cirosunda çift haneli büyüme oranları elde edilirken, bilgisayar satış hacmi piyasa ortalamasının ötesine geçerek şirketin bilgisayar kategorisinde dünya birinciliğini pekiştirdi.

Tablet satışları da piyasanın yaklaşık üç katı büyüme hızıyla geçtiğimiz yıla göre %157 artış gerçekleştirdi. Yüksek büyüme hızına sahip üst sınıf segmentler (Oyun, İnce ve Hafif Cihazlar, Chromebook, Görüntü Cihazları) piyasa ortalamasının üzerinde büyüme gösterirken, iki-üç haneli büyüme oranlarıyla güçlü bir büyüme ortaya koydu.

Mobil İş Grubu (MBG) cirosu önceki yıla göre %86 ile rekor bir artışla 1,54 milyar dolara ulaşırken, Motorola'nın satın alınmasından bu yana rekor bir değer olan 21 milyon dolar vergi öncesi gelir elde etti. Veri Merkezi Grubu (DCG) cirosu bir önceki yıla göre %32 artışla 1,6 milyon dolara ulaşırken beş yıl üst üste piyasa ortalamasının üstünde büyüme sergiledi. Kârlılık bir önceki yıla göre 4,4 puan arttı.

“Bulut Hizmet Sağlayıcı” faaliyetleri geçtiğimiz yıla kıyasla %73 artış ile piyasa ortalamasının 61 puan üstünde bir performans sergiledi. “Sunucu, Depolama, Yazılım Tanımlı Altyapı, Yazılım ve Hiper Bütünleşik Alt Yapı Çözümleri/Yapay Zeka” kategorilerinde rekor düzeyde mali yıl son çeyrek cirosu elde edildi. Geleneksel depolama çözümleri geçtiğimiz yıla göre %73 artış ile özellikle öne çıkan bir kategori oldu. Gelişmekte olan “Uç Nokta faaliyetleri” gelecekte büyüme yönünde güçlü sinyaller vermeye başladı.

Dönüşüm faaliyetleri de hizmetler ve yazılım cirosunda* devam eden, geçtiğimiz yıla kıyasla %44 artışın etkisiyle rekor büyüme kaydetti. Yönetilen Hizmetler cirosu (DaaS, TruScale) yaklaşık iki katına çıkarken, Çözümler cirosu* geçtiğimiz yıla kıyasla %65 artış gösterdi.