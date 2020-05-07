MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLenovo, cihazlarında NVIDIA ve Intel teknolojilerini sunacak
GeriTeknoloji Lenovo, cihazlarında NVIDIA ve Intel teknolojilerini sunacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Lenovo, cihazlarında NVIDIA ve Intel teknolojilerini sunacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lenovo, cihazlarında NVIDIA ve Intel teknolojilerini sunacak
Abone Olgoogle-news

Lenovo’nun Legion marka oyun bilgisayarları, yeni NVDIA ve Intel teknolojileri ile donatılacak.

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo’nun, yeni nesil Legion bilgisayar grubunda Max-Q Tasarımına sahip en yeni NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU ve 10. nesile kadar Intel Core H-Series mobil işlemciler yer alacak.

Max-Q Tasarımına sahip yeni GeForce RTX SUPER GPU destekli yeni Lenovo Legion 7i dizüstü bilgisayarlarda oyuncular daha yüksek işlemci hızına sahip olacak. Oyuncular bunun yanı sıra günümüzün AAA oyunlarında yeni gerçekçilik düzeylerini deneyimleyecek. Lenovo Legion 7i'nin kardeş ürünü Lenovo Legion 5i dizüstü bilgisayar ise RTX 2060 Grafik İşlemci Ünitesi’ne (GPU) kadar donanım seçeneği sunacak. Yeni Lenovo Legion oyun bilgisayarları, aynı zamanda NVIDIA G-SYNC teknolojisi sayesinde daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayacak. Her iki Lenovo Legion dizüstü bilgisayar da en yeni 10. Nesil Intel Core H-serisi mobil işlemcilere kadar donanım seçeneğini destekleyecek.

Yüksek pil verimliliği ve maksimum performans

Bunun yanı sıra, Lenovo Legion 7i ve Lenovo Legion 5i modellerini içeren yeni Lenovo Legion bilgisayarlar, daha yüksek pil verimliliği için yeni NVIDIA Advanced Optimus teknolojisini sunan ilk ürün olacak. NVIDIA ile iş birliği içinde geliştirilen Advanced Optimus, grafik işlemci birimi (GPU) iş yüklerini dinamik olarak algılıyor ve zorlayıcı iş yükleri için NVIDIA grafik işlemci birimini (GPU) veya hafif iş yükleri için entegre grafik işlemcileri (IGP) ekrana bağlıyor. Bu da, hafif iş yüküne sahip uygulamalar açık olduğunda pil ömrünün korunmasına yardımcı olurken, oyun sırasında maksimum performans ve kare hızı sağlıyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle