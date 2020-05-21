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Teknoloji
Haber Giriş: 21.05.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Lenovo cihazlara yapay zeka ile güvenlik desteği

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Lenovo cihazlara yapay zeka ile güvenlik desteği
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Lenovo ile otonom siber güvenlik platformu şirketi SentinelOne, SentinelOne'ın otonom uç nokta koruma platformunun, Lenovo'nun ThinkShield güvenlik portföyüne dahil edilmesine yönelik bir stratejik ortaklık duyurdu.

Lenovo'nun ThinkShield portföyünün temelini oluşturan tasarım yoluyla güvenlik, müşterileri en güvenli uç nokta çözümleriyle korumayı hedefliyor. Gerçekleştirilen bu ortaklıkla birlikte SentinelOne, Lenovo ThinkShield güvenlik özelliklerinin temel bir bileşeni olarak iş istasyonlarına, sunuculara, bulut iş yüklerine ve IoT cihazlarına gerçek zamanlı olarak kendilerini koruma gücü veren temel bir unsur haline getiriyor.

SentinelOne'ın patentli yapay zeka modelleri her cihazda çalışarak geleceğin saldırılarını bugünden öngörüyor ve cihazların her türlü saldırıdan sonra anında toparlanmasına olanak tanıyor. SentinelOne'ın Davranışsal Yapay Zeka özelliği, antivirüslerin yerini alıp gerçek zamanlı koruma, algılama ve müdahale sağlayarak, bilinen ve daha önce görülmemiş kötü amaçlı yazılım türlerini avlıyor. 

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