Lenovo 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Lenovo’nun cirosu 2019 yılının son çeyreğinde 14,1 milyar dolarla tarihindeki en yüksek gelire ulaştı. Vergi öncesi karı ise bir önceki yıla oranla %11 artışla 390 milyon dolarla rekor kırdı. Net kar da aynı şekilde %11 artışla 258 milyon dolara yükseldi. Dördüncü çeyrekte hisse başına kâr 2,16 sent oldu. Lenovo, global kişisel bilgisayar pazarındaki payını önceki yıla göre 1,6 puan artırarak %24,3 pazar payı ile dikkat çekti.

Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) da tüm zamanların rekorlarını kırarak 11,1 milyar dolar gelir, 684 milyon dolar vergi öncesi gelir ve %6,2 vergi öncesi gelir marjına ulaştı. Lenovo ayrıca, kişisel bilgisayarlarda pazar payını önceki yıla göre 1,6 puan artırıp %24,3'e taşıyarak takvim yılını da 1. bitirdi.

Dördüncü çeyrekte Veri Merkezi Grubu'nda (DCG) sunucu sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 arttı. Hem Yazılım Tanımlı Altyapı (SDI) hem de Depolama, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40'tan fazla gelir artışı sergiledi. Önümüzdeki süreçte, Grup'un müşteri çeşitliliğini artırma ve dolaylı kanalları genişletme çabaları sayesinde, başta sunucular, depolama, SDI, Yüksek Performanslı Bilgi İşlem, yazılım ve hizmetler olmak üzere tüm alanlarda büyüme bekleniyor.

Yazılım ve Hizmet gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 artarak ilk kez çeyrek başına 1 milyar dolar düzeyini aştı ve Grup gelirlerinin %7'sini teşkil eder hale geldi. AR / VR, tüketiciye dönük “Akıllı Ev”, ve “Akıllı Ofis” ürünlerinde yakalanan büyümenin etkisiyle, Akıllı IoT (Nesnelerin interneti) gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık dörde katlandı.