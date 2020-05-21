Lenovo 2020 yılı ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı

Tam yıl net gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artışla 665 milyar dolar oldu. Lenovo, globalde toplam kişisel bilgisayar pazar payını yıl genelinde %24,5'e çıkararak bu alanda liderliğini sürdürdü.

Lenovo CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Yang Yuanqing, sonuçlar hakkında şöyle konuştu:"Lenovo, bugüne dek gördüğümüz en önemli küresel değişik ve dönüşüm dönemlerinden birinin ortasında faaliyetlerini geçtiğimiz yıl boyunca önemli ölçüde dönüştürmeyi başardı.”

Geçtiğimiz 12 ayda, jeopolitik belirsizlikler, bileşen tedarik sıkıntıları, kambiyo etkisi ve mali yılın dördüncü çeyreğinde küresel COVID-19 pandemisi gibi, sektörün genelini etkileyen sorunlar ortaya çıktı. Korona virüsü ile ilgili olarak şirket, kapasiteyi ayarlayıp üretimi yeniden dengelemek için dünya genelinde 30'u aşkın şirket içi ve üçüncü parti üretim sahasının gücünden faydalandı. Bu coğrafi denge ile şirketin sahip olduğu esneklik ve direnç, yıl boyunca gösterilen operasyonel mükemmelliğin temelinde yer alarak şirketin 2020 yılının ilk çeyreği boyunca üretimi ve müşterilerine ürün teslimatını sürdürmesini sağladı.

Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) da yıl genelinde bir önceki yıla kıyasla %3,6 artışla yaklaşık 40 milyar dolar hasılat elde ederek başı çekti. Bir önceki yıla göre %18’den fazla artışla 2,3 milyar dolar vergi öncesi geliri rekoru ve önceki yıla kıyasla 0,7 puan artışla %5,9'a ulaşarak rekor kıran, sektörün en yüksek vergi öncesi gelir marjı ile kârlılık arttı. Lenovo, globalde toplam kişisel bilgisayar pazar payını yıl genelinde %24,5'e çıkardı.

Veri Merkezi Grubu (DCG), Hyperscale dışı hasılat, önceki yıla göre %5,3 artış gösterdi. Bunu mümkün kılan etken, Yazılım Tabanlı Altyapı (SDI), Depolama, Yazılım ve Hizmetlerde çift haneli hasılat artışı oldu. Özellikle depolama hasılatı, bir önceki yıla göre %50'den fazla artış gösterdi. Bunun yanında, bir önceki yıla kıyasla, hyperscale dışı sunucu hacmi %14 arttı.

Akıllı IoT hasılatı, Artırılmış ve sanal gerçeklik, Akıllı Ofis ve Nesnelerin İnterneti sayesinde önceki yıla kıyasla neredeyse dört katına çıktı (+%296). Ağ İşlevinin Sanallaştırılması hasılat getirmeye başlayınca, Akıllı Altyapı bir önceki yıla kıyasla %37 büyüdü.

Akıllı Dikey çözümler hasılatı, Veri Zekası İş Grubu, Akıllı sağlık ve Akıllı eğitim çözümleri sayesinde, önceki yılın hasılatının iki katını aştı (+%133). Yazılım ve Hizmetler, önceki yıla göre %43,2 artış ile 3,5 milyar dolarlık faturalandırılmış rekor hasılat elde etti.

Kişisel Bilgisayar hasılatında artış

“Kişisel Bilgisayar ve Akıllı Cihazlar” güçlü bir çeyrek geçirdi. Hasılat bir önceki yıla göre %4,4 azalırken vergi öncesi gelirin bir önceki yıla göre %15 artmasıyla (458 milyon dolardan 525 milyon dolara), şirketin sektörde kârlılığı 1 tam puan artarak %6,2'lik rekor seviyeye yükseldi.