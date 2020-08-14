Lenovo 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Lenovo’nun net geliri, önceki yıla göre %31 artışla 213 milyon dolara yükseldi. Şirketin faturalandırılmış “Yazılım ve Hizmetler” cirosu önceki yıla göre %38 artarak 1 milyar doları aştı.

Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) cirosu, önceki yıla göre çift hanelerde artarak 10, 6 milyar dolara ulaştı. Vergi öncesi gelir, önceki yıla kıyasla %28 artış göstererek 670 milyon dolar düzeyine ulaşırken, sektörünün en yüksek kârlılık düzeyi 1 puan daha artarak %6,3 ile dikkat çekti.

Cirosunu %20 artırarak 1,6 milyar dolara çıkaran Veri Merkezi Grubu (DCG) da yüksek büyüme performansını sürdürerek önceki yıla göre kârlılığını artırdı. ‘Bulut Hizmeti Sağlayıcı’ segmentindeki büyüme yıldan yıla 30% olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak müşteri portföyü de artışını sürdürdü. Kurumsal ve SMB (küçük ve orta ölçekli işletme) faaliyetleri, önceki yıla kıyasla ciro artışı elde etti.

Önceki yıla göre %38 artan faturalandırılmış toplam yazılım ve hizmetler hasılatı 1 milyar doları aşarak grubun hasılatının yaklaşık %7,6'sını oluşturuyor. Faturalandırılmış Akıllı IoT hasılatı önceki yıla göre %39 artarken Akıllı Altyapı %16 ve Akıllı Dikey Çözümler %65 artış gösterdi.



