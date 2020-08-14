MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLenovo 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
GeriTeknoloji Lenovo 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.08.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Lenovo 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lenovo 2020 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Abone Olgoogle-news

Teknoloji devi Lenovo 2020 yılı ikinci çeyreğinde grup cirosunu önceki yıla göre %7 artırarak 13,3 milyar dolara çıkardı. Türkiye’de kişisel bilgisayar pazarında %26,5 pazar payı ile ilk sırada yer alan şirketin vergi öncesi geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 artış göstererek 332 milyon dolara ulaştı.

Lenovo’nun net geliri, önceki yıla göre %31 artışla 213 milyon dolara yükseldi. Şirketin faturalandırılmış “Yazılım ve Hizmetler” cirosu önceki yıla göre %38 artarak 1 milyar doları aştı. 

Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) cirosu, önceki yıla göre çift hanelerde artarak 10, 6 milyar dolara ulaştı. Vergi öncesi gelir, önceki yıla kıyasla %28 artış göstererek 670 milyon dolar düzeyine ulaşırken, sektörünün en yüksek kârlılık düzeyi 1 puan daha artarak %6,3 ile dikkat çekti.

Cirosunu %20 artırarak 1,6 milyar dolara çıkaran Veri Merkezi Grubu (DCG) da yüksek büyüme performansını sürdürerek önceki yıla göre kârlılığını artırdı. ‘Bulut Hizmeti Sağlayıcı’ segmentindeki büyüme yıldan yıla 30% olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak müşteri portföyü de artışını sürdürdü. Kurumsal ve SMB (küçük ve orta ölçekli işletme) faaliyetleri, önceki yıla kıyasla ciro artışı elde etti.

Önceki yıla göre %38 artan faturalandırılmış toplam yazılım ve hizmetler hasılatı 1 milyar doları aşarak grubun hasılatının yaklaşık %7,6'sını oluşturuyor. Faturalandırılmış Akıllı IoT hasılatı önceki yıla göre %39 artarken Akıllı Altyapı %16 ve Akıllı Dikey Çözümler %65 artış gösterdi.

WhatsApp Web üzerinden profil fotoğrafı nasıl değiştirilir?WhatsApp'ın masaüstü sürümü üzerinden profil fotoğrafı nasıl değiştirilir?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle