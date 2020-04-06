Legends of Runeterra 30 Nisan’da oyuncularla buluşuyor

Şirketin yeni oyunlarından LoR, 2019 yılında ilk kez duyurulmuş ve iki sınırlı önizleme döneminin ardından 24 Ocak 2020 tarihinde açık beta dönemine başlamıştı. Riot Games Türkiye ekibinin çalışmalarıyla yerelleştirilen LoR, 30 Nisan 2020 tarihinde kart metinlerinden karakter seslerine kadar tamamen Türkçe olarak çıkış yapacak.Hem PC'de hem de mobil cihazlarda piyasaya sürülecek olan LoR, platformlar arasında oynanabilir olacak.

Legends of Runeterra yeni bir bölge de dahil olmak üzere 120+ kartlık yeni bir setle çıkacak. Kart ve şampiyon tanıtımları yakında başlayacak ve çıkış dönemi boyunca devam edecek.

LoR'un mobil ve PC için minimum sistem gereksinimleri:

Windows

64-bit Windows 7, 8.1 ya da 10

3 GHz işlemci

4 GB RAM

512MB veya daha fazla ekran kartı belleğine (VRAM) sahip GPU

Mac OS desteklenmiyor.

iOS

iOS9

Arm64 işlemci

NOT: iPhone 5s, iPhone 6 ve iPad Air 1 gibi 1 GB RAM'e sahip cihazların kullanılması önerilmiyor. LoR’u bu cihazlara indirmek mümkün; ancak oynarken düşük performansla karşılaşabilir veya kesinti yaşayabilirsiniz.

Android

OS 5.0

2 GB RAM

Adreno 306 dengi ya da daha iyi grafik işlemci