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Teknoloji
Haber Giriş: 18.04.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Left 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

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Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Left 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler
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Left 4 Dead 2 oyunu çoğu kişiler tarafından sevilen bir oyundur. Aksiyon oyunları arasında bulunan Left 4 Dead 2 oyunu için sistem gereksinimleri açıklanmıştır. Peki Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler? Left 4 Dead 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.

Left 4 Dead 2 oyunu ülkemizde sıklıkla oynanan oyunlardan birisidir. Valve Corporation ve Electronic Arts tarafından yayınlanan bu oyun için bazı sistem gereksinimleri ve boyutu bulunmaktadır.

 Left 4 Dead 2 Mike Booth adında tasarımcı tarafından bulunmuştur. Oyunun konusu hayatta kalma ve korku oyunudur. Yayılan bir virüs ile hayatta kalmaya çalışan son 4 kişiyi konu almaktadır. Çeşitli maceralar ile karşı karşıya kalınmaktadır.

 Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri

 Minimum sistem gereksinimleri cihazlardaki sistemlerin olması gereken en düşük sistem özelliklerini göstermektedir. Önerilen sistem gereksinimleri ise cihazlarda sorunsuz olarak oynayabileceğiniz oyunun sistem gereksinimlerini göstermektedir. Bu sistem gereksinimlerinden Left 4 Dead 2 minimum yani olması gereken en düşün sistem gereksinimleri şöyledir.

 - Cihazların Windows 7 32/64-bit veya Vista 32/64/ XP işletim sistemine sahip olması gerekmektedir.

 - İşlemcisi Pentium 4 3.0 GHz olmalıdır.

 - 2 GB RAM bellek olmalıdır.

 - Ekran kartı video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better

 - DirectX Sürüm9.0c

 - Depolama 13 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

 - Ses kartı DirectX 9.0c compatible sound card

 Left 4 Dead 2 sistem gereksinimlerinden önerilen gereksinimler aşağıda belirtilmiştir.

 - İşletim Sistemi Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64/ XP olmalıdır.

 - İşlemcisi Intel core 2 duo 2.4 GHz

 - Bellek 2 GB RAM olmalıdır.

 - Ekran kartı Video card shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better

 - DirectX sürümü 9.0c

 - Depolama alanı 13 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

 - Ses kartı DirectX 9.0 compatible sound card

 

 

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