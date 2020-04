Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Left 4 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Left 4 Dead 2 oyunu ülkemizde sıklıkla oynanan oyunlardan birisidir. Valve Corporation ve Electronic Arts tarafından yayınlanan bu oyun için bazı sistem gereksinimleri ve boyutu bulunmaktadır.

Left 4 Dead 2 Mike Booth adında tasarımcı tarafından bulunmuştur. Oyunun konusu hayatta kalma ve korku oyunudur. Yayılan bir virüs ile hayatta kalmaya çalışan son 4 kişiyi konu almaktadır. Çeşitli maceralar ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Left 4 Dead 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri cihazlardaki sistemlerin olması gereken en düşük sistem özelliklerini göstermektedir. Önerilen sistem gereksinimleri ise cihazlarda sorunsuz olarak oynayabileceğiniz oyunun sistem gereksinimlerini göstermektedir. Bu sistem gereksinimlerinden Left 4 Dead 2 minimum yani olması gereken en düşün sistem gereksinimleri şöyledir.

- Cihazların Windows 7 32/64-bit veya Vista 32/64/ XP işletim sistemine sahip olması gerekmektedir.

- İşlemcisi Pentium 4 3.0 GHz olmalıdır.

- 2 GB RAM bellek olmalıdır.

- Ekran kartı video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better

- DirectX Sürüm9.0c

- Depolama 13 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

- Ses kartı DirectX 9.0c compatible sound card

Left 4 Dead 2 sistem gereksinimlerinden önerilen gereksinimler aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim Sistemi Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64/ XP olmalıdır.

- İşlemcisi Intel core 2 duo 2.4 GHz

- Bellek 2 GB RAM olmalıdır.

- Ekran kartı Video card shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better

- DirectX sürümü 9.0c

- Depolama alanı 13 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

- Ses kartı DirectX 9.0 compatible sound card