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HaberlerTeknoloji HaberleriLeblanc Counter (Ct) - Leblanc Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 01:39 | Son Güncelleme:

Leblanc Counter (Ct) - Leblanc Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

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Leblanc Counter (Ct) - Leblanc Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
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Leblanc Lol oyununda pek bilinen bir karakter değildir. Ancak oldukça başarılı bir şampiyon olduğu söylenebilir. Bu karakter ile oynamayı düşünüyorsanız güçlü ve zayıf karakterlerini iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Leblanc karakterinin güçlü ve zayıf rakiplerini, yeteneklerini ve zayıflıklarını derledik.

Leblanc'ın karşısına seçeceğiniz rakipleri iyi seçmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu karakter ile alakalı bilgi sahibi olmanız gerekir. Yazımızda Leblanc ile alakalı tüm bilgiler bulunmaktadır.

 Leblanc Counter

 Leblanc soluk tenli bir kadındır. Noxus'un ilk zamanlarından beri insanları parmağında oynatması ile tanınır. Kara Gül birliğinin üyelerinden biridir. Birliğin bile akıl sır erdiremediği gücü sayesinde kendini kopyalama özelliği vardır. Böylelikle düşmanlarının karşısına hiç ummadıkları anlarda çıkabilmektedir. Ayrıca bunun dışında kendini kopyalaması sebebi ile aynı anda farklı yerlerde bulunma özelliği de vardır. Her zaman gizli köşelerde komplolar kurar. Asıl amacının ne olduğu ise asla bilinmemektedir.

 Leblanc Counter Karşı Güçlü Rakipleri

 

l Annie

l Galio

l Diana

l Morgana

l Syndra

l Talon

Leblanc Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Katarina

l Ekko

l Ziggs

l Ahri

l Karthus

Leblanc Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

 Ayna Görüntüsü: Leblanc bu yeteneği ile canı %40 altında olduğu zaman 1 saniyelik süre ile görünmez olmaktadır. Hasar vermese de 8 saniyeye kadar uzayan bir ayna görüntüsü oluşturmaktadır.

 Şer Mührü: Leblanc mührünü yansıtarak düşmanlarına zarar vermektedir. Düşmanlarını 3.5 saniye gibi bir sürede işaretlemektedir. Bu işaretli düşmanına herhangi bir yeteneği ile zarar verirken mührü patlatarak daha fazla zarar görmesine sebep olmaktadır.

 Vurkaç: Leblanc bir konuma gider ve burada asıl hedefin yanındaki rakiplere zararlar verir. Vurkaç 4 saniye boyunca kullanılabilmektedir.

 Hayali Zincir: Leblanc bir zincir fırlatır ve bu zincir isabet eden ilk rakibine dolanır ve zarar almasını sağlar. Eğer hedefini 1.5 saniye zincirli tutabilirse o zaman rakibi yere sabitlenmekte ve fazladan hasar almaktadır.

 Taklit: Bu yeteneği sayesinde Leblanc temel yeteneklerinden bir tanesini taklit edebilmektedir.

 Leblanc Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

 Leblanc bir suikastçıdır. Bu nedenle ona karşı bir şampiyon seçerken dikkatli olmak gerekir. Leblanc yeteneklerinden bir tanesini boşuna kullandığında saldırılara karşı açık olmaktadır ve etkinlikleri de azalır. 

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