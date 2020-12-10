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Teknoloji
Haber Giriş: 10.12.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

League of Legends: Wild Rift, Türkiye'de aktif hale geliyor

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League of Legends: Wild Rift, Türkiye'de aktif hale geliyor
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League of Legends: Wild Rift, bugün Türkiye’deki oyuncuların karşısına çıkıyor. Oyun, bugün saat 13:00 itibariyle Açık Beta dönemiyle Türkiye’de aktif hale geliyor.

League of Legends: Wild Rift için Türkiye ve pek çok ülkede geri sayım başladı. Yeni oyun, 10 Aralık saat 13:00 itibarıyla açık betasıyla Türkiye’deki oyuncularla Türkçe olarak buluşuyor. Wild Rift, bölgesel açık beta süreciyle 7 Aralık itibarıyla Okyanusya, Tayvan ve Vietnam’da erişime açılmıştı.

Bugün itibariyle ise Wild Rift, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Rusya ve CIS bölgelerini kapsayacak şekilde büyüyor.  Bu bölgelerdeki tüm oyuncular Wild Rift'e Android ve iOS'tan tam erişim kazanacak. 

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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