League of Legends: Wild Rift, Türkiye'de aktif hale geliyor

League of Legends: Wild Rift için Türkiye ve pek çok ülkede geri sayım başladı. Yeni oyun, 10 Aralık saat 13:00 itibarıyla açık betasıyla Türkiye’deki oyuncularla Türkçe olarak buluşuyor. Wild Rift, bölgesel açık beta süreciyle 7 Aralık itibarıyla Okyanusya, Tayvan ve Vietnam’da erişime açılmıştı.



Bugün itibariyle ise Wild Rift, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Rusya ve CIS bölgelerini kapsayacak şekilde büyüyor. Bu bölgelerdeki tüm oyuncular Wild Rift'e Android ve iOS'tan tam erişim kazanacak.