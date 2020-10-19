League of Legends: Wild Rift bölgesel açık betası başlıyor

Riot Games tarafından geliştirilen, mobil cihazlar ve konsollar için tasarlanan League of Legends: Wild Rift, 27 Ekim tarihi itibariyle Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore ve Tayland'da başlayacak bölgesel bir açık beta evresine giriyor. 2020 ve 2021'in başlarındaysa daha fazla bölge açık betaya katılabilecek ve bu bölgelerdeki tüm oyuncular Wild Rift'e tam erişim kazanacak.

Oyun Aralık ayında Türkiye’de

Wild Rift'in Baş Yapımcısı Michael “Riot Paladin” Chow, Wild Rift'in mevcut oyuncuları ve hayranları için getirilecek birkaç etkinliği açıkladı:

Yeni Yerler: Wild Rift önümüzdeki aylarda yeni pazarlara açılacak. Oyun aralık ayında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi, Okyanusya, Vietnam ve Tayvan'a gelecek. Riot 2021 İlkbahar'da da Amerika Kıtası'na açılmayı planlıyor.

Yeni Şampiyon: Bu ayın sonlarına doğru gelecek yeni yamada LoL PC'deki en popüler ormancılardan biri olan Kör Keşiş, Lee Sin Wild Rift'e katılacak. LoL'ün PC sürümünde sahip olduğu yüksek beceri gerektiren oynanış, mobildeki akıcı kontrollere uyarlandı.

Şampiyon Önizlemeleri: Riot aynı yamada Ekim ayında birkaç günlüğüne bedelsiz oynanabilecek altı gelecek şampiyonu test edecek: Kai’sa, Evelynn, Akali, Darius, Draven ve LoL’ün en yeni pop yıldızı Seraphine.

Oyun içi Ödüller: Güney Kore ve Japonya'daki oyuncular mevcut Riot Hesaplarını kullanarak giriş yapabilecek ve League of Legends PC'ye ayırdıkları zaman ve maddi yatırımlara bağlı olarak ödüller kazanabilecek. Kapalı betadaki Güneydoğu Asya bölgelerindeki oyuncularsa yılın ilerleyen aylarında Riot Hesabı oluşturarak ve bağlayarak şampiyon ve kostüm gibi ödüller kazanabilecek.

Wild Rift'e Giden Yol: Riot Games, oyunculuk mirasını ve tarihini kutlamak için her bir açık beta bölgesinde her gün bölgelere özel olarak hazırlanmış içerikler paylaşacak. Yayıncı tanıtımları, rehberler ve toplulukta öne çıkan içerikler oyuncuların Wild Rift'e hazırlanması için gereken her şeyi onlara sunacak.

K/DA Wild Rift'te

League of Legends: Wild Rift, K/DA'in birden fazla oyunda gerçekleşecek geri dönüşüne katılıyor. K/DA, Riot Games'in kurduğu sanal bir pop müzik grubu. Grupta League of Legends'daki şampiyonların farklı temalara sahip halleri bulunuyor.



