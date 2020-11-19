League of Legends: Wild Rift Açık Beta Türkiye’ye geliyor

Riot Games’in geliştirdiği ve yayıncısı olduğu League of Legends: Wild Rift, 10 Aralık itibarıyla açık betasıyla Türkiye’deki oyuncularla buluşuyor. Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Wild Rift, bölgesel açık beta süreciyle 7 Aralık itibarıyla Okyanusya, Tayvan ve Vietnam; 10 Aralık itibarıyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Rusya ve CIS bölgelerini kapsayacak şekilde büyüyor.

Bu bölgelerdeki tüm oyuncular Wild Rift'e Android ve iOS'tan tam erişim kazanacak. Riot Games, League of Legends'ın 5'e 5 MOBA deneyiminin mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış hali olan Wild Rift için, tüm oyuncuları League of Legends dünyasına yeniden katılmaya davet ediyor.

YENİ BÖLGELER, YENİ HİKÂYELER

Wild Rift’in bölgesel açık betası, 27 Ekim tarihinde aktif hale geldiği Güneydoğu Asya, Güney Kore ve Japonya'daki yerel uygulama pazarlarına en üst sıradan giriş yapmayı başardı. Aralık ayının ikinci haftası itibariyle Riot Games, LoL'ün büyüsünü ve rekabetçi eğlencesini, yetenekleri ve LoL'e aşinalıkları ne seviyede olursa olsun yeni platformlardan oyuncularla paylaşmaya devam edecek.

Çok sayıda yeni şampiyon ve kostüm, oyuncular tarafından talep edilen özellikler, denge ayarlamaları ve hata gidermeleri içeren yeni içerik yaması, dünyanın dört yanından oyuncular için aynı anda çıkacak. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi 7 Aralık'ta paylaşılacak.

Riot Games, Wild Rift’i tüm bölgelerden oyuncular için erişilebilir kılmak konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ederken; Kuzey ve Güney Amerika'nın da 2021'de açık betaya dahil olması bekleniyor.



