League Of Legends Sistem Gereksinimleri Neler? Lol Pc İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

League of Legends, dünyanın birçok ülkesinde en çok oynanan çevrim içi oyunlardan biridir. Kendine özgü tasarımları ve şampiyonları ile çeşitli savaş alanlarında ve modlarında, çevrim içi oyuncuların rekabet etmesini sağlamaktadır. Stratejiye ve rekabete dayalı olmasından dolayı son derece heyecanlıdır.

LOL Sistem Gereksinimleri

Keyifli ve tempolu karşılaşmalara ev sahipliği yapan LOL için hangi sistem gereksinimlerin gerekli olduğu merak edilmektedir.

3 GHz çift çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB boş sabit disk alanı, Nvidia GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 5670 ya da eşdeğeri ekran kartı, DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği, en güncel Service Pack kurulu LOL sistem gereksinimleri arasındadır.

Çoğu bilgisayarda istenilen özellikler mevcut olup neredeyse bütün bilgisayarlar oyunu kaldırmaktadır.

Sürekli kendini geliştiren ve yeni güncellemeler ile oyuna farklı bir boyut kazandıran League of Legends, düşük sistemli bilgisayarlarda bile çalışmaktadır. Oyunda kopma problemi yaşamak istemeyenler, ekran kartı sürücüsünün güncel olup olmadığını kontrol etmelidir. Genellikle oyunlar 30 dakika sürmekte olup tempolu ve keyifli geçmektedir.