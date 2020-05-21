League of Legends Sezon Ortası Yayın Maratonu duyuruldu

Riot Games, Covid-19 salgınına yönelik uluslararası yardımlaşma çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği bir League of Legends canlı yayın etkinliği olan Sezon Ortası Yayın Maratonu'nu duyurdu. 30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve üç gün sürecek bu aralıksız yayında, ligler arası turnuva ve gösteri maçları farklı içerikler yer alırken, dünyanın dört bir yanındaki bölgelerden farklı gruplar da bu yayına dahil olacak.

Riot Games’in organize ettiği küresel Sezon Ortası Yayın Maratonu ile oyuncular ve taraftarlar, özel konuklarla birlikte, COVID-19 yardım çalışmalarına destek olmak için dijital ortamda buluşacak. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 03.00'da başlayacak olan maraton, 48 saat sürecek.

Yayın kapsamında, Avrupa kıtasındaki takımların mücadele edeceği özel bir turnuva ile Brezilya'da Yoda ve Kami'nin yüzleşeceği bir yayıncı karşılaşması da yer alacak. Bir diğer önemli etkinlik ise LPL ve LCK'in en iyi takımlarının yarışacağı Sezon Ortası Kupası karşılaşması olacak.

Taraftarlar da Sezon Ortası Yayın Maratonu'nun bir parçası olarak, kâr amacı gütmeyen bu organizasyona bağışta bulunabilecek. Taraftarların gerçekleştireceği bağışlardan elde edilecek gelirler, Riot Games Toplumsal Etki Fonu üzerinden “ImpactAssets COVID Response Fund” ve “GlobalGiving Coronavirus Relief Fund” gibi dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla paylaşılacak. Riot Games, sağlık çalışanlarına sunulan destekler de dahil olmak üzere, COVID-19 yardım çalışmaları çerçevesinde, bugüne kadar dünya çapında 4,5 milyon dolar bağış gerçekleştirdi.