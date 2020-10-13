League of Legends şampiyonasında grup aşaması sona erdi

16 takımın mücadele ettiği 2020 Dünya Şampiyonası Grup Aşaması maçları tamamlandı. 25 Eylül’de ön eleme aşaması maçlarıyla başlayan şampiyona heyecanı, 15 - 18 Ekim tarihleri arasında oynanacak çeyrek final mücadeleleriyle devam edecek.

Kuzey Amerika’nın hayal kırıklığı, Kore’nin yükselişi

Kuzey Amerika bölgesi (LCS) Grup Aşaması’nda 3 takım ile temsil edildi. Team Liquid ve FlyQuest gruplarını 3'er galibiyetle tamamlasa da bu sonuç onları çeyrek finale taşıyamadı. Bölge şampiyonu TSM ise şampiyonayı galibiyet alamadan tamamladı. Üç LCS temsilcisi için de şampiyona sona erdi. Şampiyonaya 3 takım gönderen Güney Kore bölgesinin ise (LCK) üç temsilcisi de adını çeyrek finale yazdırdı. DAMWON Gaming ve GEN.G Esports gruplarını lider tamamlarken DRX de ikinci sıradan çeyrek final biletini kaptı.

Çin ve Avrupa’dan Birer Kayıp

Son iki şampiyonayı kazanan Çin bölgesi (LPL) bu yıl gruplarda 4 takım ile temsil edildi. Suning, JD Gaming ve Top Esports adını çeyrek finale yazdırmayı başarsa da LGD Gaming, C grubunu 3. sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti.

Benzer bir kaderi Avrupa takımları da yaşadı. 3 takım ile şampiyonada temsil edilen Avrupa bölgesi (LEC) çeyrek finale iki takım yolladı. G2 Esports ve Fnatic yoluna devam ederken Rogue grubunu 4. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı.

Çeyrek Final heyecanı 4 gün sürecek

15 Ekim’de başlayacak çeyrek final maçları için eşleşmeler belli oldu. Dört gün sürecek heyecanda bütün maçlar saat 13.00’da başlayacak:

15 Ekim: DAMWON Gaming - DRX

16 Ekim: Suning - JD Gaming

17 Ekim: Top Esports - Fnatic

18 Ekim: Gen.G - G2 Esports

Beş maç üzerinden oynanacak serileri kazanan takımlar yarı finale yükselecek. 24 Ekim ve 25 Ekim’de oynanacak yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım 31 Ekim’deki finalde karşı karşıya gelecek.



