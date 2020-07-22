League Of Legends 10.15 yama notları yayımlandı!

League Of Legends 10.15 yama notları için yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer alıyor;

"Bu yamada Ruh Çiçeği Festivali'nin gelişini kutluyoruz. Ionia'lı cesur muhafızımız Lillia Vadi'ye giriş yapıyor ve mucizevi sihirlerle ve göz alıcı çiçeklerle dolu gizemli bir dünyada geçen Merkez Baskını geri dönüyor (evet, gerçekten!).



Ayrıca yepyeni bir Swain'e merhaba deyin! Bu havalı değişikliklerin (daha sık yetenek kullanımı ve büyük bir menzil artışı) hem orta koridordaki hem de destek rolündeki gücünü arttırmasını umuyoruz. Bunların yanı sıra, baskınlığını azaltmak ve Alev Silahı'nın Runaan'ı Kasırgası'yla oluşturduğu sinerjiye ince bir ayar çekmek için Aphelios'u yeniden gözden geçiriyoruz.



Değişikliklerimizin geri kalanındaysa koridorlardaki çeşitliliği arttırmak için Lee Sin ve Shen gibi bazı şampiyonlarda profesyonel düzeye yönelik ayarlamalara gidiyoruz. Caitlyn ve Gragas gibi bazı eski dostlarımızın da profesyonel düzeyde yeniden tercih edilmesini sağlıyoruz.



Ek olarak efektleri diğer yeni şampiyonlara kıyasla eskiyen birkaç şampiyona görsel değişiklikler getiriyor ve ses düzeltmeleri yapıyoruz.



Ha, bir şey daha var. Esnek sıradaki dereceli kısıtlamalarını kaldırarak onu daha esnek hale getiriyoruz! Ne de olsa biraz esneklik iyidir.



Şimdi tam yol ileri! Çiçek açma vaktiniz geldi."

Ruh Çiçeği Thresh, Ruh Çiçeği Vayne, Ruh Çiçeği Yasuo, Ruh Çiçeği Lillia, Ruh Çiçeği Teemo ve Ruh Çiçeği Teemo Prestij Serisi 22 Temmuz 2020 tarihinde çıkıyor.

Ayrıca Teamfight Tactics 10.15 Yama Notları kapsamında ise şu bilgiler yer aldı;

"En güçlü şampiyonların Sonsuz Karanlık'a yenik düştüğü bu dünyada, en ufak yamalarda bile seçilmiş bir kişi yükselir. Hazinelerle dolu galaksilerin geçmiş yamalardaki kahramanlara altın kazanma fırsatı sunduğu bu yerde... metalar kesinleşir, iyiliğin güçleri düşmanlara karşı direnir. Burası savaşmaya değer bir evrendir. BURASI 10.15 YAMASI."

Galaksiler

Yeni Galaksi: Yağma Gezegeni. Katledilen tüm şampiyonlardan altın çıkma ihtimali vardır. Bu ihtimal, ilk birkaç şampiyon için daha yüksektir.

Neeko Galaksisi oyundan kaldırıldı.

Galaktik Cephanelik galaksisi ayarlandı. Artık tüm oyuncular aynı 2 tamamlanmış eşya yerine, aynı 3 bileşen eşyayı alıyor.

Özellikler

Semavi: 20/45/150 ⇒ 15/45/150

1. Aşama Şampiyonlar

Graves'in Yeteneğinin Kör Etme Süresi: 2/3/5 saniye ⇒ 3/4/6 saniye

Jarvan'ın Yeteneğinin Sağladığı İlave Saldırı Hızı: %75/85/95 ⇒ %50/60/75

2. Aşama Şampiyonlar

Darius'un Canı: 750 ⇒ 800

Darius'un Toplam Manası: 60 ⇒ 50

Lucian'ın Toplam Manası: 0/35 ⇒ 0/30

Lucian'ın Yetenek Hasarı: 150/200/375 ⇒ 175/250/550

Rakan'ın Canı: 700 ⇒ 650

3. Aşama Şampiyonlar

Ashe'in Başlangıç Manası: 50 ⇒ 40

Master Yi'nin Zırhı: 30 ⇒ 50

Master Yi'nin Büyü Direnci: 20 ⇒ 35

Neeko'nun Başlangıç Manası/Toplam Manası: 25/100 ⇒ 35/110

Vayne'in Saldırı Gücü: 50 ⇒ 55

4. Aşama Şampiyonlar

Jhin'in 4. Atış Hasarı: %350/500/4444 ⇒ %344/444/4444

Jinx'in İlk Alt Etme Sonrası Kazandığı Saldırı Hızı: %50/70/100 ⇒ %50/75/125

Soraka'nın Yeteneğinin İyileştirmesi: 375/550/20000 ⇒ 325/500/20000

Viktor'un Toplam Manası: 70 ⇒ 60

5. Aşama Şampiyonlar

Janna'nın Başlangıç Manası/Toplam Manası: 30/100 ⇒ 20/100

Xerath'ın Canı: 750 ⇒ 700

Xerath'ın Başlangıç Manası: 30 ⇒ 20

GİDERİLEN HATALAR