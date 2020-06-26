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Haber Giriş: 26.06.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Last of Us Part 2, 3 günde 4 milyon sattı, rekor kırdı

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Last of Us Part 2, 3 günde 4 milyon sattı, rekor kırdı
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Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve 19 Haziran 2020 tarihinde piyasaya çıkan The Last of Us Part II oyununun, 21 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon satış adedini geçtiğini açıkladı. Böylece The Last of Us Part II, birinci parti PlayStation 4 özel oyunları içerisinde en hızlı satan oyun olmayı başardı.

Konuyla ilgili Naughty Dog’un Başkan Yardımcısı ve The Last of Us Part II oyununun yönetmeni Neil Druckmann, “Milyonlarca oyuncunun geçtiğimiz hafta The Last of Us Part II’yi oynamalarından ve deneyimlerini paylaşmalarından ötürü son derece minnettarız. The Last of Us Part II, Naughty Dog bünyesindeki yüzlerce yetenekli ve tutkulu geliştiricinin çabaları sayesinde geliştirildi. Aynı tutkuyu oyuncular tarafından da görmek bizim için büyük bir onur. Bu inanılmaz hedefe ulaşmamıza imkan tanıdığınız için çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. 

Last of Us Part 2, 3 günde 4 milyon sattı, rekor kırdı

Yeni nesilde eşsiz deneyimleri oyuncularla buluşturmaya hazırlanan Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 için de çok sayıda büyük yapımın çıkacağını belirtti. Önümüzdeki ay sadece PlayStation 4’e özel olarak, 3 Temmuz tarihinde Marvel’s Iron Man VR ve 17 Temmuz tarihinde Ghost of Tsushima oyunları piyasaya çıkacak.

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