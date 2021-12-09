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La Casa de Papel x Free Fire heyecanı oyunseverler ile buluştu

#Sponsorlu İçerik#Free Fire#Oyun
La Casa de Papel x Free Fire heyecanı oyunseverler ile buluştu

Sonbaharda büyük beğeni toplayan “Büyük Soygun” kampanyasının ardından Son Bölüm: Soy ve Kaç ile Free Fire'da ikinci kez La Casa de Papel Bermuda'ya geri döndü. Özel Free Fire x La Casa de Papel oyun içi görevleri, eşyaları ve kampanya filmi hem oyuncuların hem de hayranların büyük beğenisini topluyor.

Bensu Soral ve Hande Soral, Büyük Soygun’a karıştı 

La Casa de Papel x Free Fire iş birliğinin üç dakikalık “İstanbul Planı” isimli Türkiye’ye özel reklam filminde Bensu ve Hande Soral kardeşler yer aldı. Son Bölüm: Soy ve Kaç kampanyasının reklam filmi Topkapı Sarayı’nda geçiyor. 

Dünya çapındaki oyuncular, 3 Aralık'tan bu yana Profesöre yardımcı olmak ve Free Fire ekibini kurtarmak için tek başlarına ve ekipler halinde sayısız göreve katıldılar. Bu heyecan dolu anları yaşamak isteyen oyunseverler ayrıca 11 Aralık’ta Free Fire'a giriş yaparak ücretsiz sörf tahtasına sahip olma şansına sahip olabilecek.    

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı oyunseverler ile buluştu

Görevleri tamamlayın, özel ödülleri kapın 

Profesör, Bermuda’ya geri döndü. 7 Aralık’ta başlayan görevleri 14 Aralık’a kadar tamamlayıp, LCDP jetonlarını toplayıp istediğiniz ödülle takas edebilirsiniz. Oyuna giriş yapıp, beş düşmanı hakladıktan sonra iki oyun oynayıp 5 Soygun Parası Jetonu biriktirebilirsiniz. 

Free Fire’ı takip edin, ücretsiz ödülleri kaçırmayın 

Daha fazla Free Fire x La Casa de Papel iş birliği öğesi kazanmak için oyun içerisinde bulunan Bermuda Planı etkinlik sayfasını takip edebilirsiniz. Tüm iş birliği öğelerini toplayıp, savaşırken tarzınızı konuşturun! 

Free Fire’ı iOS AppStore ya da Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, Free Fire MAX, hem iOS AppStore hem de Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor. 

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı oyunseverler ile buluştu


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Free Fire’ı iOS AppStore ya da Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

Free Fire MAX, hem iOS AppStore hem de Google Play Store’dan ücretsiz indirilebilir.


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#Sponsorlu İçerik#Free Fire#Oyun

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