Kuzey Kore’den gizlice çıkarılan telefon inanılmaz gerçekleri gözler önüne serdi: Kelimeleri otomatik değiştiriyor, 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıyor

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BBC’nin haberine göre dışarıdan sıradan bir telefona benzeyen bu cihaz, içinde son derece kısıtlayıcı ve gözetleyici bir yazılım barındırıyor.

Açıldığında ekranında Kuzey Kore bayrağı dalgalanan telefonun markası belirtilmese de Huawei ya da Honor’a benzediği ifade ediliyor. Bu markalar resmi olarak Kuzey Kore’de satış yapmasa da cihazların devlet onaylı özel yazılımlarla geldiği düşünülüyor.

En dikkat çeken özelliklerden biri ise otomatik sansür sistemi. Örneğin kullanıcı “oppa” (Güney Kore’de sevgili ya da abi anlamında kullanılıyor) yazarsa kelime otomatik olarak “yoldaş” ile değiştiriliyor. Ardından da uyarı çıkıyor: "Oppa sadece öz ağabeyi tanımlar."

“Güney Kore” yazıldığında ise metin anında “kukla devlet” olarak değiştiriliyor. Bu da Kuzey Kore’nin resmi propaganda diline uygun bir yönlendirme.

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Daha da ürkütücü olanı, telefonun her 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıp bunları kullanıcıya görünmeyen gizli bir klasöre kaydetmesi. Uzmanlara göre bu sistem, yetkililerin kullanıcıyı sonradan denetleyebilmesi için tasarlanmış.

Bu özel telefon, Seul merkezli Daily NK isimli bir kuruluş tarafından ülke dışına çıkarıldı. BBC’nin yaptığı teknik incelemeye göre, sansür ve gözetim mekanizmaları cihazın yazılımına derinlemesine entegre edilmiş durumda.

GÜNEY KORE DİZİLERİ YASAK

Kuzey Kore’de akıllı telefon kullanımı artıyor ama cihazlar yalnızca devletin izin verdiği uygulamalara erişebiliyor. İnternete bağlanmak ise mümkün değil. Özellikle Güney Kore dizileri, müzikleri ve deyimleri yasak. “Gençlik denetim ekipleri” sokakta gençlerin telefonlarını kontrol ediyor, mesajlarına ve kullandıkları kelimelere bile bakıyor.

Yine de birçok Kuzey Koreli, kaçış kararı almalarında Güney Kore dizilerini gizlice izlemelerinin etkili olduğunu anlatıyor. Bu içerikler, dışarıdan yiyecek paketlerine gizlenen USB belleklerle ülkeye sokuluyor. Bu faaliyetler genellikle yurt dışındaki insan hakları kuruluşlarının desteğiyle yürütülüyor.