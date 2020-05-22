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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Kuyruklu bir asteroit keşfedildi

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Kuyruklu bir asteroit keşfedildi
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hawaii Üniversitesinin ATLAS teleskobuyla keşfedilen Truva asteroitinin, kuyruklu yıldız gibi bir kuyruğa sahip olduğunu duyurdu.

2019 LD2 adı verilen asteroitin, Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaştığı belirtildi. 

Queen's Belfast ve Hawaii üniversitelerinde görevli gök bilimciler Alan Fitzsimmons, David Young, J.D. Armstrong ve Sidney Moss tarafından ilk kez Haziran 2019'da fark edilen asteroitin, bir yıl süren gözlemler sırasında toz ve gazdan oluşan bir kuyruk çıkardığını tespit etti. 

Gök bilimciler, Jüpiter'in gözlemlenen Truva asteroitlerinin hiçbirinin böyle bir özelliğe sahip olmadığına da vurgu yaptı. 

Gezegenle aynı yörüngeyi takip eden truva asteroitleri, yörünge boyunca 60 derece önde veya arkada konumlanıyor.

Dünya'nın en az bir tane truva asteroti varken, Neptün'ün onlarca, Jüpiter'in ise yüz binlerce truva asteroitine sahip olduğu ifade ediliyor. 

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