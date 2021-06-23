Kuveyt Türk mobil indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Kuveyt Türk mobil uygulaması

Bankacılık mobil uygulamaları temel olarak aynı prensipte çalışan ve müşterilerin havale, EFT, fatura ödeme, yatırım yapma ve diğer işlemlerini internet üzerinden yürütebilme amacıyla oluşturulur. Kuveyt Türk Mobil de burada yer alan ve kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği bütün hizmetleri onlara sunuyor.

Kuveyt Türk Mobil Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kuveyt Türk Mobil Kuveyt Türk Bankası'nın mobil uygulaması olup bankacılık işlemlerini mobil cihazlar ile gerçekleştirmeyi sağlayan bir araçtır. Kuveyt Türk Mobil uygulaması bütün bankalarda olduğu gibi kullanıcıların şubeye gitmesine gerek kalmadan bütün ihtiyaçlarını telefonları üzerinden halletme olanağı tanır.

Kuveyt Türk Mobil uygulaması ne işe yarar sorusuna verilecek cevap bankacılık işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirmektir. Günümüzde insanların bankaya ihtiyaç duyulmasının en büyük nedeni para transferi yapmaktır. Kuveyt Türk Mobil uygulaması da kullanıcılara hem havale hem de EFT işlemlerini yapabilme özgürlüğünü tanıyor. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde gelen güncelleme sayesinde hafta sonu ya da mesai saati dışında olunması fark etmeksizin 7/24 para transferi yapabilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca Kuveyt Türk Mobil uygulaması hesapta bulunan para ile fatura ödeme, altın, döviz veya başka konularda yatırım yapabilme ve diğer ödemeleri kolaylıkla gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Kuveyt Türk Mobil Nasıl İndirilir?

Kuveyt Türk Mobil uygulamasını telefonunuza ya da tabletinize indirmek için yapmanız gereken şey aşağıda yer alan bağlantılardan cihazınıza uygun olanı tercih etmektir. Sizi doğrudan uygulama marketine yönlendirecek bu bağlantılar ile Kuveyt Türk Mobil uygulamasını hızlı bir şekilde cihazınıza kurabilirsiniz.

Kuveyt Türk Mobil İos App Store İndirme Linki

AppStore üzerinden iPad ya da iPhone cihazlarınıza Kuveyt Türk Mobil bankacılık uygulamasını indirmek için aşağıdaki linke tıklayın.

https://apps.apple.com/tr/app/kuveyt-t%C3%BCrk/id840914223?l=tr

KUVEYT TÜRK MOBİL İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Kuveyt Türk Mobil Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store ile Android cihazlarınız için Kuveyt Türk Mobil uygulamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuveytturk.mobil&hl=tr&gl=US

KUVEYT TÜRK MOBİL ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Kuveyt Türk Mobil Nasıl Yüklenir?

Kuveyt Türk Mobil uygulamasını yüklemek için yapılması gereken şey yukarıda her cihaz tipine uygun olan bağlantılardan birini tercih etmek olacaktır. Apple cihazlar için App Store, Android cihazlar için Google Play Store indirme linkini kullanmanız gerekir. Uygulama marketine eriştikten sonra Kuveyt Türk Mobil uygulamasını cihazınıza yüklemek için indir butonuna basmanız yeterlidir.

Kuveyt Türk Mobil Nasıl Kullanılır?

Kuveyt Türk Mobil uygulamasını kullanabilmek için öncelikle bir mobil bankacılık şifresi edinmeniz gerekir. Güvenliğinizi sağlamak için bankalar bu şifreyi size vermeden önce bir kimlik doğrulaması yapar. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra yeni şifre al seçeneğine tıklayıp hesap kartınız ve kimliğinizi kullanarak mobil şifre oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında bütün bankacılık işlemlerinizi Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kuveyt Türk Mobil'in Özellikleri Neler? Kuveyt Türk Mobil İncelemesi

Kuveyt Türk Mobil uygulamasına yakından göz atılacak olunursa diğer bütün bankaların mobil uygulamaları ile aynı özellikleri taşıdığı söylenebilir. Diğer yandan gayet sade ve estetik görünen bir arayüzü Kuveyt Türk Mobil kullanıcılarına sunuyor. Özelleştirilebilen ana ekran, global imza ile korunan şifreler ve hızlı çalışan arayüzü ile iyi bir kullanım deneyimi sunuyor.

Kuveyt Türk Mobil Nasıl Silinir?

Kuveyt Türk mobil uygulamasını cihazınızdan silmek için telefonunuzun ayarlar bölümüne giriş yapıp uygulamalarımı sekmesine ulaştıktan sonra Kuveyt Türk Mobil’i silebilirsiniz.