Kutup ayıları yamyamlaşıyor, kendi türlerini yiyor

Küresel ısınmayla birlikte bugüne dek hiç duymadığımız pek çok sorun ortaya çıktı. Buzlar eriyor, okyanus suları yükseliyor, yer yer bazı adalar tamamen sular altında kalıyor, sel felaketleri artıyor, çekirge istilaları baş gösteriyor ve elbette pek çok hayvan türü yok olmanın eşiğine geliyor. Avustralya'da geçen sene sonu başlayıp aylarca süren orman yangınları ise belki de küresel ısınmanın en acı faturalarından biri oldu.



Ancak gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle hızla devam eden küresel ısınma, canlıların canını yakmaya devam ediyor. Kutuplarda zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren kutup ayıları, sıcaklığın artması ve buzların erimesiyle birlikte daha zor avlanmaya başladı. Genel olarak fok balıklarıyla beslenen ve ince buz tabakası üzerinde avını yakalayan kutup ayılarının bu buz tabakalarının erimesinin ardından günlerce yiyecek aradığı, bulamadığı ve zayıf düşüp ölmeye başladığı dikkat çekiyor.



Ancak işin daha da kötü yanı, kutup ayılarının kendi türlerini yemeye başlayacak kadar çaresiz bir durumda olması... Kimi kendi yavrularını yerken, kimi de diğer kutup ayılarından zayıf olanını yakalayıp öldürüyor ve bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.



Yiyecek bulamadığı için şehirlere inen ayıların sayısında da ciddi bir artış gözlemlenirken, ayıların eskisi gibi avlanıp kendilerini doyurabilme ihtimali hayli azalmış durumda.





