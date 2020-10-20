Kurumsal e-postanın işletmelere sunduğu beş fayda

e-postanın küçük işletme sahipleri ve girişimcilere sağladığı beş fayda şöyle:

1. Kurulumu ve kullanımı kolay

Bir işletmenin halihazırda alan adı ve web sitesi varsa modern ve ilgi çekici web posta portalı, yüzde 99,9 garantili çalışma süresi, birinci sınıf veri güvenliği ve spam filtreleme, reklamsız e-posta ve Türkçe destek sunan bir firmanın hizmetini tercih edebilirler.

2. Kişiselleştirilebilir ve ölçeklendirilebilir

Bir kurumsal e-posta hesabına sahip olmak kullanıcılara hizmeti kişiselleştirme ve ihtiyaçlarına göre ölçeklendirme fırsatını sunuyor. İşletmenin büyüklüğü, farklı çalışanlar veya departmanlar için ayrı e-posta adreslerine ihtiyaç olup olmadığı gibi konular kullanıcıların plan seçiminde etkili olacaktır.

3. Profesyonel

Kurumsal e-postaya sahip olmak işletmelere itibar kazandırarak, müşteri güveni oluşturmalarına yardımcı olur. Müşterilerin kurumsal e-postaya sahip işletmeleri tercih etme olasılığı dokuz kat daha yüksek çünkü bir işletmeyle çalışmadan önce onlara güvenebileceklerine dair bir işaret arıyorlar. İnceledikleri işletmenin gerçek bir işletme olduğundan ve onlara güvenebileceklerinden emin olmak istiyorlar. İşletmeleri için profesyonel bir imaj çizmek isteyen küçük işletme sahipleri ve girişimciler marka hikâyelerini tamamlayıcı bir unsur olarak da kurumsal e-postayı değerlendirebilirler.

4. Güvenli

Kurumsal e-postanın alan adıyla bağlantılı olması gerektiği için alan adınızı barındıran firmanın kurumsal e-posta hizmetlerini seçmeniz doğru bir seçim olabilir. E-posta hesabınız, alan adınızla bağlantılı olduğunda hosting hesabınız için geçerli olan güvenlik önlemleri e-posta hesabınızın korunmasına da destek olacak.

5. Etkili bir tanıtım aracı

Müşterileriniz ve iş ortaklarınızla iletişim kurmanızı sağlamanın yanı sıra e-posta aynı zamanda etkili bir pazarlama aracıdır. Alan adınızla eşleşen kurumsal e-postaya sahip olduğunuzda her e-posta mesajınızda web sitenizin, yani işletmenizin tanıtımını yapmış olursunuz. Buna ek olarak kurumsal e-postanızı pazarlama faaliyetlerinize de entegre ederek müşteri tabanınızla işletmeniz hakkında güncel bilgiler, güncel kampanyalar, ürün veya hizmetlerinizle ilgili ipuçları paylaşabilirsiniz. Bu, işletmenizin insanların aklında kalmasına yardımcı olabilir.



