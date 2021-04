Kurum içi parlak fikirler belli oldu

Zorlu Holding’in sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030’un kritik süreçlerinden biri olan, kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsü kapsamında, final jüri değerlendirmesinin ardından yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanan dört takım açıklandı.

Parlak Bi’Fikir programına gelen 700’ü aşkın fikir arasından seçilerek tohum yatırım alan 8 proje takımı, 15 Nisan 2021 Perşembe günü, nihai yatırım almak için Jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Zorlu Grubu hissedarları, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Mümin Cengiz Ultav, Zorlu Holding Grup ve Sektör Başkanlarından; Vestel Şirketleri Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan, Mali İşler Grubu Başkanı Cem Köksal, Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanı Murat Zeren, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, S360 CEO’su Kerem Okumuş ve Tiko CEO’su Sina Afra’nın da aralarında bulunduğu birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda Vestel Ventures ile yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Dört takım yatırım görüşmesi yapacak

Jüri üyelerinin değerlendirmesi neticesinde finale kalan sekiz takım arasından Be Right Back, Geliverio, Ne Ekersen ve Selffix takımları yatırım görüşmesi yapmaya hak kazandı. Takımlardan Be Right Back, oyunculara istediği oyunu, istediği zaman, dilediği cihazdan oynama imkanı sunan bir yazılım geliştiriyor. Geliverio, kargo şirketlerine kolay gönderi deneyimi sağlarken işletmelere dinamik fiyatlama ve hızlı teslimat ile en uygun kargo alternatiflerini sunan bir uygulama üzerine çalışıyor. Yatırım görüşmesine hak kazanan diğer bir takım olan Ne Ekersen, çiftçiler için başta hasat olmak üzere çeşitli akıllı tarım hizmetleri sağlayan bir teknoloji firması olarak öne çıkıyor. Selffix ise elektronik ürünlerin servis ihtiyaçlarını uzaktan çözmeye yönelik bir platformun geliştirilmesine odaklanarak uçtan uca etkileşimi yeniden tasarlayan bir araç olmayı hedefliyor.

Seçilen takımlar, yatırım görüşmesi için masaya oturacak. Bu süreç sonunda yatırım için el sıkışılan projelere Zorlu Holding yüzde 25 ortak olacak. Ayrıca hukuk, muhasebe, finans, iletişim gibi birçok alandaki ihtiyaçları da Zorlu Holding tarafından sağlanacak.

Pandeminin getirdiği belirsizliklere rağmen Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül; “Akıllı Hayat 2030 stratejimizin en kritik süreçlerinden biri olan kurum için girişimcilik programımız Parlak Bi’Fikir’de ikinci döngüyü ne mutlu ki tamamlıyoruz. Pandemi döneminde grup olarak inovasyon odaklı yaklaşımı, çeviklik ve hızlı öğrenme gibi meziyetlerimizi daha da geliştirdik. Girişim dünyasında yaygın olan bazı kavram ve çalışma biçimlerini de kurum kültürümüze daha çok entegre ettiğimiz bir dönemden geçtik. Hukuk, insan kaynakları, satın alma, muhasebe, kurumsal iletişim, finans Vestel Ventures ekibi başta olmak üzere tüm proje ekibi canla başla çalıştı; ekiplere destek verdi. Mentorluk üstlenen, arkadaşlarımıza bilgi ve deneyimlerini aktaran yönetici arkadaşlarım, her kademede desteğini esirgemeyen bu sürece inanan, heyecan duyan herkese teşekkür ediyorum. Girişimcilik ve inovasyon ruhunu kurum kültürümüzde pekiştirmeyi amaçlayan bu yolculukta; belirsizliklerle dolu bir dönemde sorumlu oldukları görevleri en iyi şekilde yerine getirirken; bir yandan da bu programın parçası olan, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam eden tüm ekip üyelerimizi gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

Parlak Bi’Fikir sürecinde bir kaybeden olmadığını, herkesin kazandığını dile getiren Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt; “Kazan-kazan yaklaşımıyla; katılımcıların ve hatta Zorlu Grubu’ndaki herkesin hep birlikte öğrendiği, dönüştüğü bir platform, bir süreç söz konusu… Grubumuzda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürmek adına inovasyon gücümüzü ve girişimcilik kültürümüzü daha da güçlendirme yolunda Parlak Bi’Fikir programı gerçekten kıymetli bir kazanım. Amacımız sadece yenilik bulmak ya da kar odaklı girişimler yaratmak değil. Biz aksine grubumuzda kökten bir değişim başlatmak ve bunu kurum kültürümüze işlemek için bu programı kritik bir araç olarak konumlandırdık. Bu çalışmaların herhangi birine dokunmuş bir çalışma arkadaşımız, kendisini mutlaka geliştirdi ve kurumsal hayatın getirdiği standart kalıplardan sıyrılıp, farklı bakış açıları kazanarak motivasyonunu daha da arttırdı. Zorlu Grubu’nda dönüşümün tetiklendiğini, inovasyon ve girişimcilik kültürünün pekişmeye başladığını hep birlikte gözlemliyoruz. Hatta birçoğumuz artık girişimci olma tanımının sadece start-up kurmak; sıfırdan yeni bir projeye başlamak anlamına gelmediğinin de farkında… Bu ilgi ve heyecan, tam da bunun bir göstergesi. Bu süreçteki en büyük kazanımlarımızdan birisi elbette ki inovasyon elçilerimiz. Programa katılıp yatırım alamayan ama inovasyonu şirket içinde yayan, kurum içi girişimcilik sürecinde aldıkları eğitimler ile iş yapış şekillerine pozitif katkı sağlayan bu arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Kendini girişimcilik dünyasına ait hisseden herkesin zorluparlakbifikir.com.tr üzerindeki kütüphanemizden, Zorlu Holding Youtube kanalının Parlak Bi’Fikir listesinde yayınlanan video içeriklerinden yararlanmaya davet ediyorum.

“Parlak Bi’Fikir”in ikinci döngüsünde Zorlu Grubu genelinde yapılan açık çağrıya; 720 fikirle çalışanlardan yanıt geldi. 168 çalışan da takımlarda yer almak için başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fikirler ve bu fikirler etrafında birleşen takımlar seçildi. Bu takımlar, çalıştaylar, bootcamp, açık alan ve bireysel dönüşüm atölyeleriyle 200 saate yakın online çalışma gerçekleştirdi. Takımlar, design-thinking ve lean start-up metodlarını kullanarak fikirlerini danışmanlarının ve Vestel Ventures ekibinin katkılarıyla geliştirdi. Her hafta 8 online buluşma ile süreç boyunca 112 buluşma, ek eğitimler, ilham buluşmalarıyla da bir araya geldiler.