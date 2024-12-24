Kürkçüler Dijital Merkezi 1. yılını tamamladı

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Merkezde verilen eğitimlerle yetişkin ve gençlerin teknoloji odağında yeni geçim kaynaklarına kapı açabilecek alanlarda becerilerini geliştirdiği ve çocukların da yeni teknolojiler üzerine eğitim gördüğü belirtildi.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilerin akıllı tarım uygulamaları ile tanıştığı, Kürkçüler ve çevre köylerde üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilip markalaştırılarak yurt içi ve yurt dışında müşterilerle buluşmaya başladığı vurgulandı.

Merkezde ayrıca çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamaya yönelik teknoloji eğitim programlarının düzenlendiği duyuruldu. Merkezde; dijitalleşme ve kodlamaya giriş, yapay zekâ ve robotik kodlama alanında eğitimler verildiği, katılımcılar arasında aynı zamanda bir Robotik Kodlama Yarışma Grubu kurularak çocukların yaratıcı projelerini geliştirmelerine olanak sağlandığı belirtildi.